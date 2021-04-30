Тюкавин — лучший игрок «Динамо» в апреле

Болельщики московского «Динамо» выбрали лучшего игрока команды по итогам апреля.
Им стал нападающий Константин Тюкавин, получивший 38,78% голосов. В голосовании футболист опередил Арсена Захаряна (34,10%) и Ивана Ордеца (10,48%).
💥 Костя #ТюкаWin стал ВТБ Игроком месяца 👏— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) April 30, 2021
В апреле он забил гол и отдал три результативные передачи 💪
Поздравляем, Костя! Не останавливайся 🔝 #Тюкавин #ИгрокМесяца pic.twitter.com/14TOWSQ6bM
До Тюкавина четыре раза подряд игроком месяца в «Динамо» признавался вратарь Антон Шунин.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
ВСЕМ ДОБРА !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!