Тюкавин — лучший игрок «Динамо» в апреле

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30 апреля 2021, 22:13

Болельщики московского «Динамо» выбрали лучшего игрока команды по итогам апреля.

Им стал нападающий , получивший 38,78% голосов. В голосовании футболист опередил Арсена Захаряна (34,10%) и Ивана Ордеца (10,48%).

💥 Костя #ТюкаWin стал ВТБ Игроком месяца 👏



В апреле он забил гол и отдал три результативные передачи 💪



Поздравляем, Костя! Не останавливайся 🔝 #Тюкавин #ИгрокМесяца pic.twitter.com/14TOWSQ6bM — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) April 30, 2021

До Тюкавина четыре раза подряд игроком месяца в «Динамо» признавался вратарь Антон Шунин.