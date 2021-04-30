ГлавнаяНовости

Тюкавин — лучший игрок «Динамо» в апреле

30 апреля 2021, 22:13

Болельщики московского «Динамо» выбрали лучшего игрока команды по итогам апреля.

Им стал нападающий Константин Тюкавин, получивший 38,78% голосов. В голосовании футболист опередил Арсена Захаряна (34,10%) и Ивана Ордеца (10,48%).

До Тюкавина четыре раза подряд игроком месяца в «Динамо» признавался вратарь Антон Шунин.

Все новости
Чемпионы и околочемпионы. Кому в сильнейших европейских лигах жить хорошо
Вчера, 18:47Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии2
Бензема — лучший французский игрок, выступающий за рубежом
Вчера, 09:29 ФотоКомментарии8
ОфициальноТилеманс — лучший игрок финала Кубка Англии
15 мая Комментарии4
Официально39-летний МакГрегор признан лучшим игроком сезона в чемпионате Шотландии
15 мая Комментарии3
Бывший футболист «Спартака» стал автором лучшего гола десятилетия в РПЛ
14 мая Комментарии52
Наставник «Ньюкасла» Брюс признан лучшим тренером АПЛ по итогам апреля
14 мая ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 апреля в 23:02
Имея печальный опыт с Соловьёвым и Ташаевым, с этой парочкой в Динамо подстраховались. С Тюкавиным контракт до лета 2023, а с Захаряном до лете 2024. Если продавать, то только в Европу, в России не вариант заоблачные отступные.
Leha-ha50
Leha-ha50
30 апреля в 22:44
Первые двое - просто красавцы. Надеюсь, что парни не последуют примеру Базелюка, Игнатьева, Соловьева.....и многих других . Будем надеяться , что парни будут прогрессировать и не останутся вечно подающими надежды. Пример Миранчука и Головина у них перед глазами.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 22:23
Они как TWIX , лучше всегда в двоём !!! Один без другого ну никак не смотрятся !!! Это будущее и уже настоящее клуба Динамо !!! А в скором будущем ,Бог даст и лидеры сборной России !!! Удачи этому дуэту и больших Успехов в футбольной карьере и в жизни !!! Ребятушки радуйте своих болельщиков да и всех любителей футбола своей красивой игрой !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100