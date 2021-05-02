Аршавин — о первом голе Дзюбы «Локомотиву»: «Это не фол»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал момент с первым забитым голом нападающего питерского клуба Артёма Дзюбы в ворота «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ.
Рыбус давал пас, а не себе мяч прокидывал. Это не фол, Дзюба хотел избежать столкновения. Если бы Мацей прокидывал себе на ход, тогда это был бы фол. Люди шли параллельными курсами и встретились.
У Андрюхи геометрия не Евклидова.
Там параллельные прямые пересекаются, правда в бесконечности.
И бесконечность эта - бабки Газпрома.
У Андрюхи геометрия не Евклидова.
Там параллельные прямые пересекаются, правда в бесконечности.
И бесконечность эта - бабки Газпрома.
Аршавин :Получишь в рыло!
Федотов :Пойдёшь под суд!
Аршавин :Мне не привыкать;ни одна моя баба суд у меня выиграть не может!
Аршавин :Получишь в рыло!
Федотов :Пойдёшь под суд!
Аршавин :Мне не привыкать;ни одна моя баба суд у меня выиграть не может!