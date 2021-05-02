Аршавин — о первом голе Дзюбы «Локомотиву»: «Это не фол»

Бывший нападающий «Зенита» прокомментировал момент с первым забитым голом нападающего питерского клуба в ворота «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ .

Рыбус давал пас, а не себе мяч прокидывал. Это не фол, Дзюба хотел избежать столкновения. Если бы Мацей прокидывал себе на ход, тогда это был бы фол. Люди шли параллельными курсами и встретились.