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Аршавин — о первом голе Дзюбы «Локомотиву»: «Это не фол»

02 мая 2021, 20:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал момент с первым забитым голом нападающего питерского клуба Артёма Дзюбы в ворота «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ.

Рыбус давал пас, а не себе мяч прокидывал. Это не фол, Дзюба хотел избежать столкновения. Если бы Мацей прокидывал себе на ход, тогда это был бы фол. Люди шли параллельными курсами и встретились.

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minai
minai
02 мая в 21:51
Ну а что ещё от него хотели услышать ?
gentlewolf
gentlewolf ответ boom4321 (раскрыть)
02 мая в 21:38, ред.
"Люди шли параллельными курсами и встретились." (с)А.Аршавин.
У Андрюхи геометрия не Евклидова.
Там параллельные прямые пересекаются, правда в бесконечности.
И бесконечность эта - бабки Газпрома.
gentlewolf
gentlewolf
02 мая в 21:38, ред.
Это не Аршавин.
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 21:33
Это не фол, это онанизм в чистом виде...
Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 21:08
Если бы Рыбус так же против Дзюбы сыграл , Андрюша пел бы иначе .
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 20:48
Федотов :Это фол.
Аршавин :Получишь в рыло!
Федотов :Пойдёшь под суд!
Аршавин :Мне не привыкать;ни одна моя баба суд у меня выиграть не может!
boom4321
boom4321
02 мая в 20:36, ред.
"Люди шли параллельными курсами и встретились". Бывший нападающий зенита, ты хотя бы в курсе что такое параллели?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 20:25
Судьи того же мнения...
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