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Арбитр Федотов: «Гол Дзюбы в ворота „Локо“ забит не по правилам»

02 мая 2021, 19:54
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с голом нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ.

Дзюба врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть. После этого пошла атака и «Зенит» забил гол. Так что гол Дзюбы в ворота «Локо» забит не по правилам, его следовало отменить.

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Все комментарии
mor57
mor57
05 мая в 01:27
Когда гадзинский руками откровенно оттолкнул уронив на газон Барриоса владеющего мячом и отдал голевой пасс то судейка федотушка первый орал,что нарушения не было.....хамелеон...
А здесь просто столкнулись -без мяча!!!
David Young
David Young ответ Алексей Савкин (раскрыть)
04 мая в 22:53
Согласен с вашим мнением.
Алексей Савкин
Алексей Савкин
04 мая в 18:27
Сам Рыбусь врезался в Дзюбу. Это же очевидно. И локомотив не оспаривает
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
03 мая в 09:44
Федоров как робот, у него после любого тура одна фраза - «Гол Зенита в ворота ... забит не по правилам» )))

Жаль, что он не прокомментировал игру рукой игрока Локомотива в своей штрафной, не показанную красную карточку игроку Локо, гол, забитый в ворота Зенита....
Вот если бы был комментарий по этим моментам, то тогда можно было бы поговорить об объективности Федорова
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ M1 Game (раскрыть)
03 мая в 09:39
А что означают 6 пропущенных голов? Если Зенит купил, то значит Локомотив продался?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ M1 Game (раскрыть)
02 мая в 21:52
А что же вы так развалились? То что Локо фартило на протяжении 10 игр, где-то должно было вернутся... Да и Сухина против Газпрома не помощник, смиритесь...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
02 мая в 21:51
Это ничего не меняет, был бы счёт 1 0 или 2 1, можно было бы пенять на судей, хотя не команде Сухины на судей жаловаться...

З.Ы. Так разваливаться из-за пропущенного гола, не позволительно команде претендующей на чемпионство... Даже мертвый ЦСКА так не разваливается...
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 21:26
    Сп62
    Сп62 ответ n272nm (раскрыть)
    02 мая в 21:14
    Рыбус руками Артёма не толкал. Зри в корень.
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ n272nm (раскрыть)
    02 мая в 20:57
    Не показанная красная это очередной косяк Карасёва. Стыдно, что этот арбитр представляет Россию на международной арене.
    boom4321
    boom4321
    02 мая в 20:54, ред.
    Зато бывший игрок зенита Аршавин, чётко разобрался в ситуации
    Aris
    Aris
    02 мая в 20:39
    Дело то не в голе! Продан наш футбол! Одни покупают, другие сливают! А деньги получает третий.... ПРОТИВНО!
    stanichnik
    stanichnik
    02 мая в 20:20
    Сколь угодно громко и долго можно обсуждать справедливость засчитанного первого гола в ворота Локомотива, но после хет-трика Азмуна все вопросы снимаются.
    n272nm
    n272nm
    02 мая в 20:15
    Мухаха... Уже 5-й пошел. Вот что животворящая блокировка Дзюбы делает :)))
    n272nm
    n272nm
    02 мая в 20:10
    Всё обсуждаете возможную блокировку Дзюбы?!, А почему не Рыбус Дзюбу блокировал?! И опять же, Рыбус разве себе мяч прокинул?! Но даже это не суть. А почему никто не обсуждает, почему в моменте с пенальти, игроку Локо не показали прямую КК, ведь он двумя ногами прыгнул в ноги Дзюбы. Причем шипами и обе ноги были в воздухе. Это разве не прямая КК?! Пока писал коммент, Зенитушка уже 4-й отгрузил. Но обсуждать будут мифическую блокировку Дзюбы:)))
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    02 мая в 20:09
      SHMEL258
      SHMEL258
      02 мая в 20:03
      Мне тоже показалось, что игру нужно было останавливать после явного нарушения Дзюбы, но Карасёв опять допустил ошибку и игра пошла по сценарию сбг. Несмотря на это зенит наверное в целом по всему чемпионату более других заслужил чемпионство. Гол Азмуна с углового отличный.
      berda2003
      berda2003
      02 мая в 20:00
      карасёв тоже припал к газовой трубе...
      M1 Game
      M1 Game
      02 мая в 19:59
      Согласин полностью с Федотовым.
      Газпром опять купил Зениту чемпионства.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      02 мая в 19:59
      А Рифату за такой же эпизод осенний , желтый листик прилетел от кучерявого.
      ДСА
      ДСА
      02 мая в 19:56
      Уже всё решено, теперь нечего говорить.
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