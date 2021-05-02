Арбитр Федотов: «Гол Дзюбы в ворота „Локо“ забит не по правилам»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с голом нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ.
Дзюба врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть. После этого пошла атака и «Зенит» забил гол. Так что гол Дзюбы в ворота «Локо» забит не по правилам, его следовало отменить.
А здесь просто столкнулись -без мяча!!!
А здесь просто столкнулись -без мяча!!!
Жаль, что он не прокомментировал игру рукой игрока Локомотива в своей штрафной, не показанную красную карточку игроку Локо, гол, забитый в ворота Зенита....
Вот если бы был комментарий по этим моментам, то тогда можно было бы поговорить об объективности Федорова
Жаль, что он не прокомментировал игру рукой игрока Локомотива в своей штрафной, не показанную красную карточку игроку Локо, гол, забитый в ворота Зенита....
Вот если бы был комментарий по этим моментам, то тогда можно было бы поговорить об объективности Федорова
З.Ы. Так разваливаться из-за пропущенного гола, не позволительно команде претендующей на чемпионство... Даже мертвый ЦСКА так не разваливается...
З.Ы. Так разваливаться из-за пропущенного гола, не позволительно команде претендующей на чемпионство... Даже мертвый ЦСКА так не разваливается...
Газпром опять купил Зениту чемпионства.
Газпром опять купил Зениту чемпионства.