Арбитр Федотов: «Гол Дзюбы в ворота „Локо“ забит не по правилам»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с голом нападающего «Зенита» в ворота «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ .

Дзюба врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть. После этого пошла атака и «Зенит» забил гол. Так что гол Дзюбы в ворота «Локо» забит не по правилам, его следовало отменить.