«Спартак» попросил ЭСК и КДК рассмотреть судейство в матче «Спартака-2»

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28 апреля 2021, 20:40

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб подал обращение в экспертно-судейскую комиссию и контрольно-дисциплинарный комитет РФС по поводу судейства в матче «Спартака-2» с «Факелом» в 39-м туре ФНЛ . «Красно-белые» уступили со счетом 3:5