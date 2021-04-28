«Спартак» попросил ЭСК и КДК рассмотреть судейство в матче «Спартака-2»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб подал обращение в экспертно-судейскую комиссию и контрольно-дисциплинарный комитет РФС по поводу судейства в матче «Спартака-2» с «Факелом» в 39-м туре ФНЛ. «Красно-белые» уступили со счетом 3:5
Подали в ЭСК и КДК с просьбой рассмотреть судейство сегодняшнего матча «Спартака-2». Надеемся на профессиональный разбор моментов и справедливое решение по его итогам.
Пенальти левый, а удаление высосано из пальца.
Где набирают этих судей? Сельдяков одно время в РПЛ работал, где его признали профнепригодным и сослали в ФНЛ. И там косячит!
Пенальти левый, а удаление высосано из пальца.
Где набирают этих судей? Сельдяков одно время в РПЛ работал, где его признали профнепригодным и сослали в ФНЛ. И там косячит!