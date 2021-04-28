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«Спартак» попросил ЭСК и КДК рассмотреть судейство в матче «Спартака-2»

28 апреля 2021, 20:40
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)3 : 5Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб подал обращение в экспертно-судейскую комиссию и контрольно-дисциплинарный комитет РФС по поводу судейства в матче «Спартака-2» с «Факелом» в 39-м туре ФНЛ. «Красно-белые» уступили со счетом 3:5

Подали в ЭСК и КДК с просьбой рассмотреть судейство сегодняшнего матча «Спартака-2». Надеемся на профессиональный разбор моментов и справедливое решение по его итогам.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 апреля в 07:23
арбитр и правда принимал странные решения
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 апреля в 00:13
ЭСК и КДК посоветовали Спартаку обращаться к ЭСК-2 и КДК-2.......
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 апреля в 21:33
Опять судейство!
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
28 апреля в 21:08
    Futurista
    Futurista ответ Ванечка (раскрыть)
    28 апреля в 21:08, ред.
    Что красивого?)...3 банки пропустили 1 с пеналя забили...спартач удален и судейство под вопросом...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    28 апреля в 20:57
    В спартаке теперь есть традиция вызывать себе жалость.
    beefs
    beefs
    28 апреля в 20:56
    у Спартака входит в моду обращаться после каждого матча в КДК, глядишь следующая игра будет в их пользу...
    Сп62
    Сп62
    28 апреля в 20:46
    Тут вопросов быть не должно. Все судьи питерские.
    makkie
    makkie
    28 апреля в 20:46
    Судейство просто неадекватное!

    Пенальти левый, а удаление высосано из пальца.
    Где набирают этих судей? Сельдяков одно время в РПЛ работал, где его признали профнепригодным и сослали в ФНЛ. И там косячит!
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 апреля в 20:41
    Надеюсь будет без скандалов
    Ванечка
    Ванечка
    28 апреля в 20:41
    Красиво сделали Красно-белых....:)))
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