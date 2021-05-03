ЦСКА — о твитах «Спартака»: «Высказывания за гранью этических норм»

ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в твиттере после матча 27-го тура РПЛ.
Сообщается, что в организации приняли во внимание обращение армейцев.
На время отвлечемся от празднования в Санкт-Петербурге. ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в твиттере после победного дерби 🤔 pic.twitter.com/o5vEFmj0x3— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 2, 2021
Ранее пресс-служба «Спартака» неоднократно называла ЦСКА «конюшней».
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Слишком много грязи и многие в этом погрязли...