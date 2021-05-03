ГлавнаяНовости

ЦСКА — о твитах «Спартака»: «Высказывания за гранью этических норм»

03 мая 2021, 08:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в твиттере после матча 27-го тура РПЛ.

Сообщается, что в организации приняли во внимание обращение армейцев.

Ранее пресс-служба «Спартака» неоднократно называла ЦСКА «конюшней».

Все новости
СлухиМухин был отстранён от состава «Локо» из-за переговоров с другим клубом
16 мая Комментарии24
Амарти выбросил вымпел «Челси» во время празднования победы в Кубке Англии
15 мая ВидеоКомментарии15
Клопп прокомментировал отказ Мане пожать ему руку после игры с МЮ
14 мая Комментарии10
Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с «Манчестер Юнайтед»
14 мая ВидеоКомментарии9
Зидан: «Конфликт с Марсело? Мы просто не хотели им рисковать»
14 мая Комментарии6
Твиттер МВД «вырезал» момент, когда Фетисов ударил прохожего
13 мая ВидеоКомментарии51
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
03 мая в 17:24
Делов то, нанять нормального SMM-щика.
nikot
nikot
03 мая в 14:58
Что вы ноете,это твиттер! Или кони живут в других местах!?
Lisvova
Lisvova
03 мая в 14:23
    Aris
    Aris
    03 мая в 13:54
    Неуважение к сопернику - это сверх свинство! Учитесь уважать друг друга. Без уважения не бывает побед.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    03 мая в 13:27
    Извини Дед!
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    03 мая в 13:03
    это не путин говорил, так мы в детстве говорили)))
    Рязань 062
    Рязань 062
    03 мая в 12:50, ред.
    одно дело когда мы здесь куражимся и шутим после побед, и совсем другое , когда этим занимается официальная служба команды. не думаю что Гинер или Бабаев в сетях назовут спартак-свиньями. это и отличает культурного человека от быдла.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    03 мая в 12:45, ред.
    Не ожидал подобного от СпаМа, но не удивлён.
    Как сказал В.В. Путин : "Чаще смотритесь в зеркало...Кто так обзывается, тот так и называется." ))))).
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    03 мая в 12:33
    Сообщается, что в организации приняли во внимание обращение армейцев!!!
    Василий 50
    Василий 50
    03 мая в 12:16
    А что обидного в конюшне?
    SHMEL
    SHMEL
    03 мая в 11:28
      Брулин
      Брулин
      03 мая в 10:53
      Печально, что с приходом госуправления ЦСКА добавился в постоянные участники группы "Испанский стыд".
      Союзник противников
      Союзник противников ответ VAN ARM (раскрыть)
      03 мая в 10:49
      "Даже"??? Да они в этом "впереди планеты всей",тут главное-смотреть и не сближаться,не лезть за кулисы! И самые похабные короткие анекдоты-балетные.Чего только стоит : "Поднял.Понюхал.Не Жизель...".
      Союзник противников
      Союзник противников
      03 мая в 10:47
      Даже по этому обращению видно,что в нынешнем ЦСКА не всё в порядке.Именно в самых глубинных структурах клуба.Все такие нежные и чувствительные,что и не подумаешь,что являются "миллионерами-неуменцами"...Лучше бы делом на брехню отвечали,а то-как всегда...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
      03 мая в 10:10
      Особенно, когда иные достоинства полностью отсутствуют. Эта игра в " прпулярность" и народную любовь есть реальный признак скудоумия руководства этого клуба. Не надо обращать внимания на обделенных интеллектом особей. В животном мире они относятся к классу простейших.
      VAN ARM
      VAN ARM
      03 мая в 10:07
      нынче грязь даже в балете))
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      03 мая в 09:56
      Спартак просто расчувствовался!
      Futurista
      Futurista ответ particular (раскрыть)
      03 мая в 09:46
      Чтобы найти "кусочек золота" в наших местах нужно порой перемыть тонны грязи и песка)...
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ Kaguzuti (раскрыть)
      03 мая в 09:40, ред.
      ну так это ты можешь в подъезде с друзьями так разговаривать, на официальных ресурсах такие вещи не размещают... в Англии я думаю спаму за такие твиты могли бы и штраф впаять, если не более суровое наказание применить...
      Николай Еремеев
      Николай Еремеев
      03 мая в 09:39, ред.
      А что тут удивляться , потроллили значит заслужили ,мы 16 лет над ними потешались . теперь они долг возвращают . надеюсь недолго ,до следующего дерби !
      vinyardrip
      vinyardrip
      03 мая в 09:37
      ой, ну стоит обращать внимание на недоумков? они всегда ведут себя как гопари (адекватных прошу извинить) — лужки в кепках плюющиеся семенами, но опускаться до их уровня и еще пасквили писать... ну такое себе
      particular
      particular
      03 мая в 09:33
      Нынче нет граней и берегов, а нормы этики и морали трактуются как кому угодно...
      Пошлость стала юмором, а глумление и издевательство заменили иронию...
      Слишком много грязи и многие в этом погрязли...
      112910415
      112910415
      03 мая в 09:21
      да забудьте уже
      Futurista
      Futurista
      03 мая в 09:20
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      03 мая в 09:06
        Kaguzuti
        Kaguzuti
        03 мая в 08:37, ред.
        А что такого плохого разместил спартак, чтобы на это жаловаться? Смешно ведь. Все болельщики так думают.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100