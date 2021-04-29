Модель, обвинившая Роналду в изнасиловании, требует от игрока 64 млн евро

Модель Кэтрин Майорга продолжает выдвигать обвинения в адрес нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Инцидент между парой произошёл летом 2009 года в Лас-Вегасе. Девушка заявила, что Роналду изнасиловал её в номере отеля. Португалец утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Согласно слухам, ранее Криштиану заплатил Майорге 287 000 фунтов стерлингов, чтобы она прекратила преследование по уголовным обвинениям.
Как сообщается, сейчас судебное дело продолжается. Судебные документы свидетельствуют, что модель запросила у Роналду компенсацию в размере 64 млн евро.
Ещё и готовить ,убирать,стирать-ещё и останется 63 миллиона чаевых
Ещё и готовить ,убирать,стирать-ещё и останется 63 миллиона чаевых
п.с не зря же роналду любит номер 7
п.с не зря же роналду любит номер 7
За вымогательство денег, нет статьи? ведь 14 лет прошло?))
За вымогательство денег, нет статьи? ведь 14 лет прошло?))
НОВЫЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР !!! А ЭТО СНЯТО НА СКРЫТУЮ КАМЕРУ, ОЧЕРЕДНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА РОНА . ОН ПРОСТО ГОТОВ ЕЁ СЪЕСТЬ !!!)))
НОВЫЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР !!! А ЭТО СНЯТО НА СКРЫТУЮ КАМЕРУ, ОЧЕРЕДНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА РОНА . ОН ПРОСТО ГОТОВ ЕЁ СЪЕСТЬ !!!)))
Например, видео, 11 летний ребенок и т. п.
Например, видео, 11 летний ребенок и т. п.
расписка есть?
Нет!
Значит плати.
расписка есть?
Нет!
Значит плати.