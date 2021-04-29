Модель, обвинившая Роналду в изнасиловании, требует от игрока 64 млн евро

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29 апреля 2021, 12:09

Модель Кэтрин Майорга продолжает выдвигать обвинения в адрес нападающего «Ювентуса» .

Инцидент между парой произошёл летом 2009 года в Лас-Вегасе. Девушка заявила, что Роналду изнасиловал её в номере отеля. Португалец утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Согласно слухам, ранее Криштиану заплатил Майорге 287 000 фунтов стерлингов, чтобы она прекратила преследование по уголовным обвинениям.

Как сообщается, сейчас судебное дело продолжается. Судебные документы свидетельствуют, что модель запросила у Роналду компенсацию в размере 64 млн евро.