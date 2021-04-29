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Модель, обвинившая Роналду в изнасиловании, требует от игрока 64 млн евро

29 апреля 2021, 12:09

Модель Кэтрин Майорга продолжает выдвигать обвинения в адрес нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Инцидент между парой произошёл летом 2009 года в Лас-Вегасе. Девушка заявила, что Роналду изнасиловал её в номере отеля. Португалец утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Согласно слухам, ранее Криштиану заплатил Майорге 287 000 фунтов стерлингов, чтобы она прекратила преследование по уголовным обвинениям.

Как сообщается, сейчас судебное дело продолжается. Судебные документы свидетельствуют, что модель запросила у Роналду компенсацию в размере 64 млн евро.

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Все комментарии
valt134
valt134
01 мая в 01:55
Дешевле киллера нанять. Кинула бы такую предьяву в России-через пару дней всплыла бы в каком-нибудь пруду, либо в лесополосе откопали. Мораль такова: скромнее надо быть и к людям помягче.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
01 мая в 00:12
В борделях Лас-Вагеса видать такие цены)
eleven LC
eleven LC ответ заDOOMчивый (раскрыть)
30 апреля в 23:05
Да за такие бабки она должна по 15 раз в день со..ать ему всю оставшиюся жизнь
Ещё и готовить ,убирать,стирать-ещё и останется 63 миллиона чаевых
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ eleven LC (раскрыть)
30 апреля в 22:32, ред.
так это было в Лас-Вегасе, у Модели выпал джек-пот.
п.с не зря же роналду любит номер 7
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada (раскрыть)
30 апреля в 22:31
насколько стало известно СМИ,от такого секса дети не рождаются.
ТТ
ТТ
29 апреля в 18:27
Почему так дорого?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
29 апреля в 16:27
Alex12357
Alex12357
29 апреля в 15:04
Не суй куда собачка не суёт!
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
29 апреля в 14:37
Какой-пробирки,матери его детей???
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 14:36
Ну,модель! Ну,мордель!! Ну,мандель!!!
don_surio
don_surio
29 апреля в 12:47
Брал бы пример с Дзюбы. И потеребонькал и деньги на месте.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 12:44
Теперь эта штучка от него до самой смерти не отстанет.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
29 апреля в 12:44
Чек за уплату 287 тыс. фунтов у Рони остался?)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
29 апреля в 12:41, ред.
ну Рони уже разок заплатил, значит имело место, а баба тоже непростая, и рыбку съела, и хрен не обошла)))

За вымогательство денег, нет статьи? ведь 14 лет прошло?))
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
29 апреля в 12:36
Хорошо что я не Роналду...
VAN ARM
VAN ARM
29 апреля в 12:33
прям чудеса творятся на этом свете)))
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 12:28
Очень смешная история, - "НАСИЛЬНИК РОН"!!!
НОВЫЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР !!! А ЭТО СНЯТО НА СКРЫТУЮ КАМЕРУ, ОЧЕРЕДНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА РОНА . ОН ПРОСТО ГОТОВ ЕЁ СЪЕСТЬ !!!)))
dimagas2
dimagas2
29 апреля в 12:23
eleven LC
eleven LC
29 апреля в 12:22
64 ляма баксов за один раз это наверно будет рекорд всех времён и эта баба войдёт в историю как скмая дорогая проститутка в мире
Elliada
Elliada
29 апреля в 12:21
Раз просит у него такие деньги, значит есть какие-то доказательства.

Например, видео, 11 летний ребенок и т. п.
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 12:17
Интересно мнение жены Роналду.
Futurista
Futurista
29 апреля в 12:17
dimagas2
dimagas2
29 апреля в 12:17, ред.
Раз заплатил-заплатишь еще десять раз,принцип вымогательства.
LOpp
LOpp
29 апреля в 12:12
Португалец утверждает, что секс был по обоюдному согласию.


расписка есть?
Нет!
Значит плати.
sv_1969
sv_1969
29 апреля в 12:10
Ппц... Вот это цены в борделях
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