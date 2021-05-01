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Газизов: «Я кому-то не нравлюсь своей работой. Думаю, я один из лучших»

01 мая 2021, 19:49

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о своей зарплате в «Спартаке».

Ходили слухи, что месячный оклад Газизова составлял чуть более 7,66 млн рублей.

Это один из вариантов моей работы. Я понимаю, кто-то мне мешает, кому-то я не нравлюсь своей работой. Пусть учатся у меня. Думаю, я один из самых лучших.

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Все комментарии
galem72
galem72
02 мая в 10:44
газиз пошёл по пути мауриньи. ))
VIC2
VIC2
02 мая в 01:10, ред.
"Ну, кто ещё похвалит, если сам себя не похвалишь," -
И сладкая слеза самоумиления скатилась по пухлой
щеке г. Газизова, затем гадливо ухмыльнулся от мысли,
как он ловко обул Федуна в лапти...
Некакойшенко
Некакойшенко
01 мая в 22:30
От скромности не помрёт. Один из лучших...среди худших..
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 21:57
Сам себя высоко оценил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 21:01
Ещё не раз про него услышим!
Caniggia
Caniggia
01 мая в 20:43, ред.
Очередной разводила Федуна! И тут он, действительно, лучший, не поспоришь! Правильно ведь говорит, морда башкирская, учитесь у него разводилову!
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
01 мая в 20:31
скоро услышим про "багаж" Газизова
STVA 1
STVA 1
01 мая в 20:19
Вот уж действительно про таких говорят: от скромности не умрет!По работе в Уфе наверное можно сказать что один из лучших!Но по работе в Спартаке его действия вызывали недоумение! Трансфер Урунова не оправдавший себя, а уж про подписание Кокорина сказано столько что и говорить не хочется! С ним теперь мучается Фиорентина!
mortid
mortid ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 мая в 20:19
По сравнению с Газпромовскими зарплатами он "нищеброд".
makkie
makkie
01 мая в 20:18
Да уж, лучший... таких дел наворотил в Спартаке, до сих пор расхлёбываем!
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 20:17
"Наш найкрайший".Эпизод с посещением морга колонистами,когда умер ребёнок одной родившей воспитанницы колонии. "Педагогическая поэма".
Ironigor
Ironigor
01 мая в 20:12
Газизов: «Я кому-то не нравлюсь своей работой. Думаю, я один из лучших» ☝🤷‍♂️
ABir
ABir
01 мая в 20:11
Налоги с этих зарплат уплачены?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 20:11
Лучший по федунской зряплате. Результата пока нет...
d_fincher
d_fincher
01 мая в 20:09, ред.
Конечно, Шамиль. Все лучшие менеджеры работают в Уфе. Да и ...только лучший мог привести Кокорина в Спартак.

Лучший, понятно, не для Спартака, не для болельщиков, не для футбола. А для своего огромного кармана. Тут тебе равных нет. Ну и в скромности, конечно, не откажешь.
beefs
beefs
01 мая в 20:06
молодец, от скромности не умрет...
SAFqwer
SAFqwer
01 мая в 20:05
Думают те у кого есть чем думать....
Loko best
Loko best
01 мая в 20:04
Один из лучших рулит командой,которая стоит на вылет.Не стыковачка какая-то....
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 19:57
Один из лучших среди тех, кто развел Федуна на бабки.
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