Газизов: «Я кому-то не нравлюсь своей работой. Думаю, я один из лучших»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о своей зарплате в «Спартаке».

Ходили слухи, что месячный оклад Газизова составлял чуть более 7,66 млн рублей.

Это один из вариантов моей работы. Я понимаю, кто-то мне мешает, кому-то я не нравлюсь своей работой. Пусть учатся у меня. Думаю, я один из самых лучших.