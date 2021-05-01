Газизов: «Я кому-то не нравлюсь своей работой. Думаю, я один из лучших»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о своей зарплате в «Спартаке».
Ходили слухи, что месячный оклад Газизова составлял чуть более 7,66 млн рублей.
Это один из вариантов моей работы. Я понимаю, кто-то мне мешает, кому-то я не нравлюсь своей работой. Пусть учатся у меня. Думаю, я один из самых лучших.
И сладкая слеза самоумиления скатилась по пухлой
щеке г. Газизова, затем гадливо ухмыльнулся от мысли,
как он ловко обул Федуна в лапти...
И сладкая слеза самоумиления скатилась по пухлой
щеке г. Газизова, затем гадливо ухмыльнулся от мысли,
как он ловко обул Федуна в лапти...
Лучший, понятно, не для Спартака, не для болельщиков, не для футбола. А для своего огромного кармана. Тут тебе равных нет. Ну и в скромности, конечно, не откажешь.
Лучший, понятно, не для Спартака, не для болельщиков, не для футбола. А для своего огромного кармана. Тут тебе равных нет. Ну и в скромности, конечно, не откажешь.