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В. Уткин — ЦСКА: «Не хотите, чтоб о вас писали — идите к чёрту, и не будем»

30 апреля 2021, 19:34

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на решение ЦСКА отказать в аккредитации журналисту Андрею Панкову. «Армейцам» не понравилась одна из публикаций автора.

Я всецело поддерживаю заявление коллег (два крупных сайта объявили бойкот ЦСКА — прим.). Я, конечно, не СМИ и не могу сказать, что у меня какие-то планы были насчёт матча ЦСКА в ближайшее время, но отказ в аккредитации, потому что текст журналиста не понравился, — это мелко и мерзко. Собственно, ответ адекватный: не хотите, чтоб о вас писали — идите к чёрту, и не будем. Как раз к месту вспомнилась любимая поговорка Станислава Черчесова, когда он был еще не тренером, а человеком: кто-то наср#л больше лошади!

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112910415
112910415
04 мая в 14:01
надо как-то пережить сложный период
Lisvova
Lisvova
03 мая в 14:36
Единственно верным решением является этот бойкот. Ведь что хочет ЦСКА, какую модель отношений Клубы-СМИ добивается? А за примером далеко ходить не надо, есть другая сфера медия, в которой абсолютную доминацию имеет крупный производитель - игровая журналистика. Вот там именно то чего хочет ЦСКА - тотальная боязнь журналистов что-то поперёк сказать, например, компании Сони, иначе та не разместит у них рекламу и не пришлёт следующий продукт раньше других, поэтому эти журналистишки вылизивыют им зад до такого блеска, что уже превратились в филиал рекламного агенства, а не в издание. Поэтому ни один внемяемый человек доверять этому мнению не будет.
Что же в футболе у нас? Чернуха и желтуха? На мой взгляд - это меньшее из зол, лучше прочитать жёлтую новость чем очередной стерильный хвалебный опус написанный под давлением возможности бана со стороны клуба, а ЦСКА своим поползновением добивается именно этого. Так что бойкот является хорошим и правильным решением для сохранения свободы слова.
Mustаng
Mustаng
03 мая в 10:41
Жирная утка слишком много хрякает)
Евгений Сербин
Евгений Сербин
01 мая в 11:07
просто человек, человек-77.
armeec_
armeec_ ответ Союзник противников (раскрыть)
01 мая в 10:58
а с чего ты решил, что он мой любимец ?
За первый год работы в ЦСКА, к Беларусу вопросов нет, а потом их стало вагоны. Давно его отставка должна была произойти. Только и менять на тренера, а не на студента помощника Олича.
Antikony
Antikony
01 мая в 10:41
А что можно написать про очень средний клуб РПЛ?
1_DEIVID
1_DEIVID
01 мая в 10:31
Красава!!!
Рязань 062
Рязань 062
01 мая в 10:28
правильно. не пишите про ЦСКА ничего. так будет лучше чем писать вранье и выдумки. эти писаки только поганят клуб.
Союзник противников
Союзник противников ответ ABir (раскрыть)
01 мая в 10:07
Конечно,а чё по базарно-федунински базлать :Уходим-приходим!
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
01 мая в 10:06
    Союзник противников
    Союзник противников ответ armeec_ (раскрыть)
    01 мая в 10:04
    ВАш любимец три года ковал победы(типа Реала),греющие вашу душу.Только не надо говорить про новый состав,который ему "подсунули" и три года "молодую команду"...
    1-я конная
    1-я конная
    01 мая в 09:51
    И слава Богу! Весь Васин "профессионализм" можно было оценить на ЧМ-2018, когда он комментировал матч Испания-Португалия. И кроме как истерикой его "комментаторство" назвать очень трудно
    sv_1969
    sv_1969
    01 мая в 09:50
    Вася хитро63й пассажир!Чтобы его не забывали он несет всякую пургу!И вот на страницах соккера начался ор!А УВася доволен)))
    sten312
    sten312 ответ makkie (раскрыть)
    01 мая в 09:47
    Интересно,что ты запоешь про свою башкорстостанскую шахиню ,когда через год-другой она сделает из проекта,то что в свое время провернула Смородская с Локомотивом.
    sten312
    sten312 ответ minai (раскрыть)
    01 мая в 09:39
    Так васька насквозь пропоросячий,о чем сам не скрывал.
    SHMEL
    SHMEL
    01 мая в 05:33
    Та к что ж ты жирноуткин опять пишешь про ЦСКА? Не можешь ты Уася без ЦСКА!
    Бот зануда
    Бот зануда
    01 мая в 05:21


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    ABir
    ABir
    01 мая в 00:25
    Они не хотят светиться , пресса ни к чему, хотят все по тихому - по-гиннерски
    edubokom
    edubokom
    30 апреля в 23:47
    В последнее время о цска много новостей. Но официальных - плюс минус ноль. Пожалуйста, резвитесь, развлекайтесь. А мы подождём. Придёт наше время!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    30 апреля в 23:13, ред.
    Василий Уткин заразился коронавирусной инфекцией.

    «Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно»,
    ----------------------------------------------------------
    Вася, лечись не напрягайся!
    Мысыктар
    Мысыктар
    30 апреля в 22:56, ред.
    идииии на................... .... ))
    armeec_
    armeec_ ответ makkie (раскрыть)
    30 апреля в 22:55
    Доров Макс.
    Ну ты так не тролли по поводу Гинера)) Пока он был в теме, не нужно тебе напоминать, сколь лет вы были снизу )))
    По орешкину согласен с тобой(( По ходу это глубоко и на долго
    armeec_
    armeec_ ответ Союзник противников (раскрыть)
    30 апреля в 22:51
    То я смотрю, новый главный, великие победы куёт.
    Только не надо, что едет на хвосте бывшего тренера.
    VAN ARM
    VAN ARM
    30 апреля в 22:39
    у утки началось сезонное брачное обострение)))))))))))))))))))))))))))))))))))
    minai
    minai
    30 апреля в 22:27
    Кони явно облажались. Даже толстяка вывели из себя.
    makkie
    makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
    30 апреля в 22:17
    Не могу знать, свечку не держал)
    Просто констатирую турнирные факты )))
    Союзник противников
    Союзник противников ответ морозз (раскрыть)
    30 апреля в 22:13
    И чё? Мы от них не услышим,что зря уволили великого тренера Ганчарэнку? Так мы и так знаем,что все недоброжелатели клуба за него.От того,что они всякую хрень не напишут,только они и пострадают. Нам важен визуальный ряд :Будет игра(а лучше уверенная игра с победой)-всё простится.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    30 апреля в 22:09
    Вася явно не читал В.В. Маяковского :
    "ЛЮДИ, МЫ ВСЕ НЕМНОЖКО ЛОШАДИ......"
    Пробел в образовании )))..
    Lu4nik
    Lu4nik
    30 апреля в 22:06
    ну бойкот, и бойкот, дальше что?.. пфф.. армейцам на это с высокой колокольни)) До своих болел они и так инфо донесут
    морозз
    морозз
    30 апреля в 22:03
    СМИ нельзя игнорировать, это чревато именно такими последствиями! Кони расслабились и заслуженно получили игнор!
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