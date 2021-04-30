В. Уткин — ЦСКА: «Не хотите, чтоб о вас писали — идите к чёрту, и не будем»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на решение ЦСКА отказать в аккредитации журналисту Андрею Панкову. «Армейцам» не понравилась одна из публикаций автора.

Я всецело поддерживаю заявление коллег (два крупных сайта объявили бойкот ЦСКА — прим.). Я, конечно, не СМИ и не могу сказать, что у меня какие-то планы были насчёт матча ЦСКА в ближайшее время, но отказ в аккредитации, потому что текст журналиста не понравился, — это мелко и мерзко. Собственно, ответ адекватный: не хотите, чтоб о вас писали — идите к чёрту, и не будем. Как раз к месту вспомнилась любимая поговорка Станислава Черчесова, когда он был еще не тренером, а человеком: кто-то наср#л больше лошади!