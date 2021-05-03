Бывший главный тренер сборной России прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ (6:1).

Столь крупная победа «Зенита» — большая неожиданность. Конечно же, это не закономерность, но такие вещи порой случаются в футболе. Тем не менее «Локомотив» представлялся командой, способной добиться победы в этой встрече. Результат для «Локо», конечно, обескураживающий. Однако говорить о том, что они уступили во всех проявлениях игры, я бы не стал. Хотя в атакующих действиях «Зенит», конечно, был гораздо сильнее. Да и в обороне выглядел более организованным.

Эмоции, которые были у футболистов «Зенита» в решающем матче, и тот факт, что они играли с соседом по турнирной таблице, дали команде дополнительный импульс к чемпионству. Мотивация у петербуржцев в этой битве была невероятно высока. Всё это и привело к такому большому успеху. «Зенит» был более сконцентрированным в тех моментах, где решается судьба игры. Вообще же в этом матче чувствовалось огромное напряжение, чувствовался нерв — отсюда мы увидели большое количество единоборств. В то же время надо отметить, что были очень оригинальные, интересные мячи. Особо, наверное, выделю Дзюбу и Азмуна.