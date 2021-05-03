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Игнатьев: «Столь крупная победа „Зенита“ — большая неожиданность»

03 мая 2021, 13:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ (6:1).

Столь крупная победа «Зенита» — большая неожиданность. Конечно же, это не закономерность, но такие вещи порой случаются в футболе. Тем не менее «Локомотив» представлялся командой, способной добиться победы в этой встрече. Результат для «Локо», конечно, обескураживающий. Однако говорить о том, что они уступили во всех проявлениях игры, я бы не стал. Хотя в атакующих действиях «Зенит», конечно, был гораздо сильнее. Да и в обороне выглядел более организованным.

Эмоции, которые были у футболистов «Зенита» в решающем матче, и тот факт, что они играли с соседом по турнирной таблице, дали команде дополнительный импульс к чемпионству. Мотивация у петербуржцев в этой битве была невероятно высока. Всё это и привело к такому большому успеху. «Зенит» был более сконцентрированным в тех моментах, где решается судьба игры. Вообще же в этом матче чувствовалось огромное напряжение, чувствовался нерв — отсюда мы увидели большое количество единоборств. В то же время надо отметить, что были очень оригинальные, интересные мячи. Особо, наверное, выделю Дзюбу и Азмуна.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 09:33
многие удивились, да
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 мая в 14:00
Для меня это тоже неожиданночть,я думал счёт будет 5-1
STVA 1
STVA 1
03 мая в 13:45
Боря решил... Что лучше похвалить и промолчать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 мая в 13:31
Сам Ф шоке ;) Тем приятнее такая победа ..
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
03 мая в 13:23
    Shustriy
    Shustriy
    03 мая в 13:22
    Локомотив всю весну играл с аутсайдерами и середняками, пока не нарвался на сильную команду и не показал чего он стоит.
    Antikony
    Antikony
    03 мая в 13:07
    Скорее закономерность.
    Mangur
    Mangur
    03 мая в 13:07
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