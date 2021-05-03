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Червиченко: «„Зенит“ расписался на лбу у „Локомотива“ золотом»

03 мая 2021, 09:18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ и досрочное чемпионство петербургской команды.

«Локомотив», конечно, старался. Просто «Зенит» на этот раз выглядел как «Барселона». Я, конечно, думал, что «Зенит» выиграет, но мне казалось, что это будет очень суровая борьба: 2:1, 3:2… Но, что 6:1, предположить было никак нельзя. А могло, кстати, и семь мячей в воротах «Локомотива» побывать, если бы не жадность Сутормина. Этот матч — очень яркий штрих к чемпионству «Зенита». Можно сказать, что прямо золотом расписались на лбу у «Локомотива».

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Палыч82
Палыч82
03 мая в 19:21
После такого позора никто и не вспомнит ту победную серию Локомотива. Зенит был крут и сыграл по-чемпионски, по-зрелому, молодцы, с чемпионством парней. Если Спартак займет 2 место, гнать сербов в шею. Не понятно зачем контракт подписали перед питерским матчем. Николич - иностранец, вчера тут - завтра там, если уж и строить новую команду, то с привлечением патриотов клуба
n272nm
n272nm
03 мая в 11:57
Не хочется злорадствовать. Надеюсь Локо не падет духом и быстро оправится от разгрома. Я бы предпочел увидеть Локомотив в квалификации ЛЧ, нежели Спартак.
Liverpoolets
Liverpoolets
03 мая в 11:41
Самедов: «„Локомотиву“ и чемпионом стать ещё возможно»
Рязань 062
Рязань 062
03 мая в 11:28
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 мая в 11:14
    Да ладно-золотом...Метку зелёнкой поставил судья,а "Зенит" просто исполнил приговор.
    Gahi
    Gahi
    03 мая в 10:10, ред.
    После серии хороших результатов Локомотив такого поражения не заслуживал да и предположить было трудно что они смогут проиграть с таким крупным счётом 6-1 Зениту. Но команда с берегов Невы удивила прежде всего своим настроем в этом матче и то какие мячи они забивали в ворота Гильерме который до этого игры охранял свои ворота достаточно уверенно. Любая хорошая серия когда-то заканчивается и очень не хотелось бы чтобы Локомотив после такого поражения сломался. Команде нужно быстро восстановиться после сокрушительного удара, продолжать биться в оставшихся матчах за положительный результат, а на финише посмотреть к чему пришли в итоге. А Зенит заслуженно в этом матче победил с такой солидной игрой, особенно в линии атаки - Азмун и Дзюба на двоих забили пять голов которые ещё раз подтвердили что не зря являют лучшими бомбардирами чемпионата. Удачи
    Maikl322
    Maikl322
    03 мая в 09:36
    На КЛАССЕ ПОБЕДА.
    sv_1969
    sv_1969
    03 мая в 09:29
    Очень "старался" Локо))
    Futurista
    Futurista
    03 мая в 09:23
    На своей победной серии Локо поставил жирную кляксу...
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    03 мая в 09:23
    А Дзюба не совсем на лбу
    ОПС
    ОПС
    03 мая в 09:21
    Да, разули знатно.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    03 мая в 09:20
    Это было красиво.
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