Червиченко: «„Зенит“ расписался на лбу у „Локомотива“ золотом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ и досрочное чемпионство петербургской команды.

«Локомотив», конечно, старался. Просто «Зенит» на этот раз выглядел как «Барселона». Я, конечно, думал, что «Зенит» выиграет, но мне казалось, что это будет очень суровая борьба: 2:1, 3:2… Но, что 6:1, предположить было никак нельзя. А могло, кстати, и семь мячей в воротах «Локомотива» побывать, если бы не жадность Сутормина. Этот матч — очень яркий штрих к чемпионству «Зенита». Можно сказать, что прямо золотом расписались на лбу у «Локомотива».