Медведев: «Крупная победа над „Локомотивом“ — это целый ряд факторов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что досрочная победа в чемпионате России, оформленная на своем поле, вызывает особую радость.

Выиграть один раз трудно, повторить еще сложнее, а выиграть три раза подряд в современном футболе очень и очень редкое явление. Мы знаем, что такие клубы, как «Бавария», «Ювентус» выигрывали по восемь-девять раз, «Спартак» в 90-е годы выигрывал пять раз подряд, но это было другое время, другой футбол, другой набор футболистов, другая конкуренция. Поэтому я горд за весь наш клуб, за нашу команду, за всех, кто делает свою работу вне зависимости от того, в поле или вне его. Думаю, что наши многомиллионные болельщики в Санкт-Петербурге и по всей стране будут сегодня искренне радоваться нашему успеху.

Крупная победа над «Локомотивом» — это целый ряд факторов. Это и план на игру, и его исполнение, и творчество, и дисциплина, самоотверженность и, самое главное, жажда победы. Предыдущие два раза мы становились чемпионами на выезде, а стать чемпионами перед своей публикой, на своем родном стадионе, — это особое чувство, особая радость.