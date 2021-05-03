Мостовой: «У „Спартака“ календарь легче, чем у „Локо“, нужно пользоваться»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал предстоящий матч красно-белых против тульского «Арсенала» в 28-м туре РПЛ .

Красно-белые должны воспользоваться ошибкой «Локомотива» в Петербурге, но в Туле ждать сладкого пряника не стоит точно, они борются за выживание, каждое очко на счету. «Спартак» с первых минут должен побежать вперед с мыслью в голове, что в случае победы, они займут второе место. Эта команда уже всех приучила к тому, что можно ждать осечки от любого соперника, как это было с «Уфой» недавно. К «Арсеналу» нужно подходить с сумасшедшим настроем. У «Спартака» календарь легче, чем у «Локомотива», этим нужно пользоваться, но ждать еще ошибок не стоит, нужно выигрывать три матча и забирать серебряные медали.