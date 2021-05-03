ГлавнаяНовости

Мостовой: «У „Спартака“ календарь легче, чем у „Локо“, нужно пользоваться»

03 мая 2021, 11:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч красно-белых против тульского «Арсенала» в 28-м туре РПЛ.

Красно-белые должны воспользоваться ошибкой «Локомотива» в Петербурге, но в Туле ждать сладкого пряника не стоит точно, они борются за выживание, каждое очко на счету. «Спартак» с первых минут должен побежать вперед с мыслью в голове, что в случае победы, они займут второе место. Эта команда уже всех приучила к тому, что можно ждать осечки от любого соперника, как это было с «Уфой» недавно. К «Арсеналу» нужно подходить с сумасшедшим настроем. У «Спартака» календарь легче, чем у «Локомотива», этим нужно пользоваться, но ждать еще ошибок не стоит, нужно выигрывать три матча и забирать серебряные медали.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 09:37
как раз сумасшедший настрой опасен пропускаемыми контратаками !
Арсенал того и ждёт !
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 15:21
Срочно на второе место,чтобы я с полным основанием осенью мог спеть :Есть только миг между прошлым и будущим,и этот миг-"Спартачок" наш в ЛЧ!
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 мая в 15:01
Какой ещё сумасшедший настрой в каждом матче? Откуда он взялся? Я могу вспомнить домашнюю игру с Ростовом, абсолютно безвольная игра, почти не создали моментов, центр поля то еле-еле переходили. Выездной матч с Сочи из той же оперы. Да и с Уфой не видно было настроя. Там ещё с десяток матчей можно набрать, когда Спартак был просто мёртвым.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 мая в 13:26
Арсеналу лишь вы не вылететь напрямую. А из стыков ему не выбраться. Ахмату с Химками вообще ничего не нужно, так что отдадут очки со спокойной душой. Поэтому главное для Спартака сегодняшний матч выиграть...
Shustriy
Shustriy
03 мая в 12:05
    112910415
    112910415
    03 мая в 12:02
    все матчи трудные !
    Рязань 062
    Рязань 062
    03 мая в 12:01
      Mekail
      Mekail
      03 мая в 11:46
      Тут бабка на двое сказала... посмотрим на результаты..
      Liverpoolets
      Liverpoolets
      03 мая в 11:43
        ОПС
        ОПС
        03 мая в 11:36
        Еще вопрос, кто воспользуется.
        Liverpoolets
        Liverpoolets
        03 мая в 11:36
        Это нелегко сделать.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100