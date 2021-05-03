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Тихонов: «„Зенит“ сделал всё, чтобы открыть „Спартаку“ дорогу на 2-е место»

03 мая 2021, 12:29
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и «Арсеналом».

Вчера «Локомотив» оступился по полной программе. «Зенит» сделал всё, чтобы открыть «Спартаку» дорогу на второе место. Красно-белым остается только выигрывать. Но важно понять, что «Арсенал» борется за сохранение прописки. Им вообще нельзя терять очки, ибо там все очень близко в турнирной таблице. Для «Арсенала» даже 1 очко со «Спартаком» — это хороший результат, поэтому уверен, что сегодня будет крайне интересный матч.

Может ли «Спартак» победить? Посмотрите на «Локомотив», который очень здорово проводил весну, никому не давал ни шанса. И посмотрите, что было вчера. Сейчас такое время, когда любая команда может обыграть любую. «Спартак» может обыграть Тулу, но и «Арсенал» может создать проблемы. Тем и интересен футбол.

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Все комментарии
ABir
ABir
03 мая в 14:34
Если уж и этот шанс упустить, больше таких подарков скорее всего уже не будет. А сейчас действительно судьба второго места полностью в руках и ногах спартаковцев. Не подведите своих болельщиков!
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
03 мая в 14:33
А кому сейчас легко?
112910415
112910415
03 мая в 14:15
всё будет очень не просто
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
03 мая в 13:29
Не сомневаюсь
Leha-ha50
Leha-ha50
03 мая в 13:24
Зенит , в первую очередь, оформил себе чемпионство. А что там в низах творится ему по большому счету - по барабану. А уж кто куда попадет или не попадет - это решат два последних тура . Досматриваем чемпионат и ждем Евро , там все же будет интереснее.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
03 мая в 13:24
Теперь дело за Спартаком.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 мая в 13:24
Если Тедеско переведёт Мозеса на левый фланг ,а Зобнина на правый , то нам хана ,как и с Уфой !!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ STVA 1 (раскрыть)
03 мая в 13:14
Следующие матчи Локо ответят на этот вопрос)...
swed27
swed27
03 мая в 13:10
Дорога открыта, осталось по ней пройти В Туле будет тяжело добыть три очка.
Izmar
Izmar ответ LOpp (раскрыть)
03 мая в 13:02
    LOpp
    LOpp
    03 мая в 12:59
    Спартак обычно такими подарками не пользуется
    VeniaminS
    VeniaminS
    03 мая в 12:55
    Устроили полнейший разгром!!!
    Конфедерат
    Конфедерат
    03 мая в 12:47
    Арсенал сегодня выступит в роли Гранады
    cska1948
    cska1948
    03 мая в 12:46
    Хоть СпаМ и опережает, по потерянным, на одно очко Локо, но после вчерашнего спектакля в Питере, есть предчувствие, что итоговое ВТОРОЕ место в таблице займёт Локо.
    Cremen
    Cremen
    03 мая в 12:45
      STVA 1
      STVA 1 ответ hohol2 (раскрыть)
      03 мая в 12:43
      Я не понимаю как Локо влетел так... ((
      hohol2
      hohol2
      03 мая в 12:40
      Лично я вообще не понимаю, как Локомотив, с разницей забитых и пропущенных в пять мячей, оказался на втором месте?
      Cremen
      Cremen
      03 мая в 12:35
      Зенит сделал все, чтобы спартак попал в ЛЧ и больше туда никогда не захотел.
      beefs
      beefs
      03 мая в 12:31
      конечно Спартаку открыли дорогу, так и было задумано, а вот что будет на следующий год очень интересно...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      03 мая в 12:30
      Осталось дело за малым...
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