Тихонов: «„Зенит“ сделал всё, чтобы открыть „Спартаку“ дорогу на 2-е место»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и «Арсеналом».

Вчера «Локомотив» оступился по полной программе. «Зенит» сделал всё, чтобы открыть «Спартаку» дорогу на второе место. Красно-белым остается только выигрывать. Но важно понять, что «Арсенал» борется за сохранение прописки. Им вообще нельзя терять очки, ибо там все очень близко в турнирной таблице. Для «Арсенала» даже 1 очко со «Спартаком» — это хороший результат, поэтому уверен, что сегодня будет крайне интересный матч.

Может ли «Спартак» победить? Посмотрите на «Локомотив», который очень здорово проводил весну, никому не давал ни шанса. И посмотрите, что было вчера. Сейчас такое время, когда любая команда может обыграть любую. «Спартак» может обыграть Тулу, но и «Арсенал» может создать проблемы. Тем и интересен футбол.