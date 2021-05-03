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Щеголев: «Семак — золотой парень»

03 мая 2021, 10:02

Бывший российский футболист Александр Щеголев оценил успехи наставника «Зенита» Сергея Семака. Ранее они вместе играли в ЦСКА.

Серега — золотой парень. Спокойный, открытый в быту, жесткий на поле. У него чисто по-человечески и минусов каких-то не найдешь. Хотя понятно, что у всех у нас есть изъяны. Вы посмотрите, какие он интервью дает, как ведет себя. Даже если нервничает, всё равно в рамках держится. Не прыгает, как некоторые товарищи.

Критика из-за ЛЧ? В таком клубе в любом случае будет критика, невозможно всё подряд выигрывать. Да, в еврокубках провалились, но не думаю, что надо одного Семака критиковать. Важно быть внутри, чтобы понять, кто селекцией занимается и так далее. Делать выводы и выходить из ситуации. Он ведь сейчас третий раз подряд чемпионом стал. Почему об этом не говорят?

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Shustriy
Shustriy
03 мая в 13:25
Нет, Тедеска и Николич золотее.
ceret
ceret
03 мая в 13:22
C таким подбором игроков,они с тренером Дзюбой выиграют чемпионат .
asraeil
asraeil
03 мая в 12:22
К сожалению, но он тренер только чемпионата России
yrasikos22
yrasikos22 ответ drug01 (раскрыть)
03 мая в 10:44, ред.
А кто сильный ? даже сильнейшие в Лч проигрывают,а тут думают что Зенит должен в ней играть как Барселона или Реал,Зенит набирает ещё свой опыт в Лч,тем более в Лч идут реформы,главная проблема в Рпл это почему наши клубы с хорошими спонсорами начали деградировать в Европе не выходя даже из начального этапа,и в Рпл плохо составляют конкуренцию за чемпионство,а не Зенит в Лч...
Futurista
Futurista
03 мая в 10:38
"Золотой" мальчик для битья в ЕК...
STVA 1
STVA 1
03 мая в 10:34
Ну сейчас и орден дадут как лысому!
drug01
drug01
03 мая в 10:32
А для лиги слабоват....
Андреев Андрей Андреевич
Андреев Андрей Андреевич
03 мая в 10:29
В продажной РПЛ он золотой!!! А в европе кусок 77!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
03 мая в 10:19, ред.
Да,как не говорят?
Из каждого утюга несется,вот правда про то,что в Еврокубках "гигимон" под управлением золотого парня, каждый год ставит новые "рекорды",скромно умалчивают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 мая в 10:04
Пока у него получается...
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