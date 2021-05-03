Щеголев: «Семак — золотой парень»

Бывший российский футболист Александр Щеголев оценил успехи наставника «Зенита» Сергея Семака. Ранее они вместе играли в ЦСКА.
Серега — золотой парень. Спокойный, открытый в быту, жесткий на поле. У него чисто по-человечески и минусов каких-то не найдешь. Хотя понятно, что у всех у нас есть изъяны. Вы посмотрите, какие он интервью дает, как ведет себя. Даже если нервничает, всё равно в рамках держится. Не прыгает, как некоторые товарищи.
Критика из-за ЛЧ? В таком клубе в любом случае будет критика, невозможно всё подряд выигрывать. Да, в еврокубках провалились, но не думаю, что надо одного Семака критиковать. Важно быть внутри, чтобы понять, кто селекцией занимается и так далее. Делать выводы и выходить из ситуации. Он ведь сейчас третий раз подряд чемпионом стал. Почему об этом не говорят?
Из каждого утюга несется,вот правда про то,что в Еврокубках "гигимон" под управлением золотого парня, каждый год ставит новые "рекорды",скромно умалчивают.
Из каждого утюга несется,вот правда про то,что в Еврокубках "гигимон" под управлением золотого парня, каждый год ставит новые "рекорды",скромно умалчивают.