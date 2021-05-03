Щеголев: «Семак — золотой парень»

Бывший российский футболист оценил успехи наставника «Зенита» . Ранее они вместе играли в ЦСКА .

Серега — золотой парень. Спокойный, открытый в быту, жесткий на поле. У него чисто по-человечески и минусов каких-то не найдешь. Хотя понятно, что у всех у нас есть изъяны. Вы посмотрите, какие он интервью дает, как ведет себя. Даже если нервничает, всё равно в рамках держится. Не прыгает, как некоторые товарищи.