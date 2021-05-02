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Ларссон — лучший игрок «Спартака» в апреле

02 мая 2021, 20:39

Нападающий Джордан Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» по итогам апреля.

Швед набрал 36% голосов болельщиков. Второе место занял форвард Александр Соболев (30%), а замкнул тройку полузащитник Роман Зобнин (13%). Стоит отметить, что Ларссон был также признан лучшим футболистом «Спартака» в марте.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 12:41
он и есть лучший
agidel2012
agidel2012
02 мая в 21:20
Он лучший в апреле, но все же в последних играх подсел, как и весь Спартак. Хотелось бы, чтоб концовка ему удалась получше. Все оставшиеся матчи желательно выиграть. Второе место, после поражения Локо, теперь полностью зависит от Спартака. Уверенности нет, но желаю Спартаку закончить сезон на 2-м месте.
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 20:58
Выбирали из двух претендентов.
Ironigor
Ironigor
02 мая в 20:53
Заслуживает уважения !!!
VeniaminS
VeniaminS
02 мая в 20:53
Хорошо поиграл
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