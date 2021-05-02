Ларссон — лучший игрок «Спартака» в апреле

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02 мая 2021, 20:39

Нападающий признан лучшим игроком «Спартака» по итогам апреля.

Швед набрал 36% голосов болельщиков. Второе место занял форвард (30%), а замкнул тройку полузащитник (13%). Стоит отметить, что Ларссон был также признан лучшим футболистом «Спартака» в марте.