Ларссон — лучший игрок «Спартака» в апреле

Нападающий Джордан Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» по итогам апреля.
Швед набрал 36% голосов болельщиков. Второе место занял форвард Александр Соболев (30%), а замкнул тройку полузащитник Роман Зобнин (13%). Стоит отметить, что Ларссон был также признан лучшим футболистом «Спартака» в марте.
Джордан Ларссон – лучший игрок апреля в «Спартаке» по версии болельщиков! 🔥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 2, 2021
Швед набрал 36% ваших голосов. На втором месте Саша Соболев (30%), на третьем – Роман Зобнин (13%) 🏆 pic.twitter.com/PctNj3vu6j