Губернатор Тульской области: «Парфёнов останется в „Арсенале“»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что продолжит тренировать «Арсенал» в следующем сезоне.

Как оценю сезон? Непростой, пандемия. Есть вопросы к тренерскому штабу, к руководству клуба.

Останется ли Парфёнов в «Арсенале» в следующем сезоне? Останется. Посмотрите, что было до того, как пришел Аджоев. Тогда вбивали «Арсенал» в You-Tube — в результатах был только лондонский. Сейчас есть тульский. «Арсенал» 5 лет подряд в высшем дивизионе. Это худший сезон, но так бывает. У меня другого кандидата нет, я ему доверяю полностью.