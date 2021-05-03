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Губернатор Тульской области: «Парфёнов останется в „Арсенале“»

03 мая 2021, 18:57

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что Дмитрий Парфёнов продолжит тренировать «Арсенал» в следующем сезоне.

Как оценю сезон? Непростой, пандемия. Есть вопросы к тренерскому штабу, к руководству клуба.

Останется ли Парфёнов в «Арсенале» в следующем сезоне? Останется. Посмотрите, что было до того, как пришел Аджоев. Тогда вбивали «Арсенал» в You-Tube — в результатах был только лондонский. Сейчас есть тульский. «Арсенал» 5 лет подряд в высшем дивизионе. Это худший сезон, но так бывает. У меня другого кандидата нет, я ему доверяю полностью.

Напомним, что Парфёнов возглавил «Арсенал» в ноябре прошлого года.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
03 мая в 22:12
Ему бы ещё игроков достойных и Арсенал вновь будет на виду.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
03 мая в 19:26
Не лучшая кандидатура для солидной команды.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 мая в 19:20
Всё правильно,команда бьётся до последнего!
shlomo
shlomo
03 мая в 19:14
Ну вот и правильно, что все так решается...
Ironigor
Ironigor
03 мая в 19:05, ред.
Очень адекватно отценил ситуацию и сделал правильное решение. Я думаю при наличи такого понимающего губернатора который поддерживает клуб и сделает всё что от него зависит, закупкой новичков и т.п у Парфёнова должно всё получиться. Парфёнов молодой перспективный, думающий тренер, который прививает команде современное видение футбола. Пожелаем ему Удачи с Арсеналом! Всем Добра!
STVA 1
STVA 1
03 мая в 19:04
Правильное решение
112910415
112910415
03 мая в 19:00
толковый тренер !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 мая в 18:57
Вот и славно!
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