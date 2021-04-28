У Азмуна идеальный момент для отъезда в топ-чемпионат. Но «Зенит» попытается соблазнить его «золотом»

1619630067

вчера, 20:14

Сердар оказался перед традиционной дилеммой футболиста РПЛ .

Скорее всего, Сердар Азмун в третий раз подряд станет чемпионом России в составе «Зенита». Велика вероятность, что второй сезон кряду иранец выиграет гонку бомбардиров РПЛ . Какая еще спортивная мотивация остается у форварда, достигшего таких высот в наших краях?

В России Сердар добился всего. Дальше — только бег по кругу

Сердар Азмун выступает в России с 18 лет, он прошел школу Курбана Бердыева, под руководством которого прогрессировал в «Рубине» и «Ростове», в составе «желто-синих» иранец засветился в Лиге чемпионов, после чего вернулся в Казань, чтобы через полтора года перейти в «Зенит» и поучаствовать в установлении «сине-бело-голубой» диктатуры в Премьер-Лиге.

На счету Азмуна 240 матчей и 95 забитых мячей за российские клубы, в «Зените» Сердар отличился 49 раз в 84 матчах. 0.58 гола за игру — солидная результативность, и эта цифра могла быть еще внушительнее, поработай иранец над реализацией моментов. Так или иначе, имеем дело с футболистом, который находится над уровнем РПЛ . В российском футболе ему все известно, все титулы, командные и индивидуальные, завоеваны.

Не думаю, что Азмуну интересно стать рекордсменом по чемпионским титулам среди легионеров или пять раз выиграть бомбардирскую гонку РПЛ , тем более за годы в России Сердар не раз говорил о том, что мечтает попробовать силы в одном из топ-чемпионатов. Сейчас форвард готов к такому вызову: ему 26 лет, у него за плечами солидный международный опыт, к нему есть стойкий интерес из Испании и Италии.



Азмун на распутье. Будущее лето — лучший момент для отъезда в Европу

Азмун и его советники понимают, что ближайшее трансферное окно — лучший момент, чтобы покинуть «Зенит». Контракт Сердара с петербуржцами заканчивается по окончании сезона-2021/22, что делает его привлекательным вариантом для европейских клубов, которые вынуждены экономить в условиях пандемии.

Раз у игрока остался всего лишь год по контракту, значит, его можно приобрести за хорошую цену, а сам он наверняка расположен к смене клубной прописки. Анамнез безошибочный, все так и есть. Сердар в подходящем возрасте для переезда в топ-чемпионат, никто не скажет, что «мальчику не дали дозреть», а стремительно заканчивающийся контракт с «Зенитом» позволяет в больше степени влиять на свое будущее, чем еще год назад.

Интерес к Азмуну есть у «Валенсии», «Севильи», «Аталанты», «Ромы», «Наполи» и «Арсенала»

Сердар на радаре у крепких клубов второй волны и тех, кто хочет вернуться в подэлитную категорию, как та же «Валенсия», проваливающая нынешний сезон. «Летучие мыши» видят в Азмуне замену Макси Гомесу, который может покинуть команду летом. «Валенсия» — клуб с именем, однако в нынешнем состоянии «Лос Чес» способны скорее испортить футболиста, нежели дать ему новый толчок в развитии.

«Севилья» и «Аталанта» — другое дело. Эти команды играли в плей-офф нынешней Лиги чемпионов и сыграют в следующем розыгрыше. Да, конкуренция выше, задачи другие, но не в этом ли прелесть? Нужно понимать — и в этом нет ничего зазорного, что переход Азмуна в один из европейских клубов в большинстве случаев связан с исходящими трансферами команд-претендентов.

«Валенсия» продает Макси Гомеса — идет за Азмуном, «Севилья» видит в иранце потенциальную замену Юссефу Эн-Несери, «Аталанта» — Луису Муриэлю, «Рома» — Эдину Джеко. И так далее. Чтобы серьезный европейский клуб сделал футболиста из РПЛ приоритетной целью, нужно забивать по 40 голов за сезон и проявлять себя в еврокубках.

Гораздо чаще удел игроков, которые выделяются в нашем чемпионате, но не демонстрируют экстраординарных способностей — нахождение в различных шорт-листах в ожидании предложения, спровоцированного другими трансферами. Таких предложений много не бывает, поэтому нужно ловить момент, если хочется поиграть за пределами РПЛ .

«Зениту» невыгодно и даже опасно терять Азмуна

Огромный вклад в успехи «Зенита» последних лет сделала связка форвардов Азмун-Дзюба. Артёму в августе стукнет 33 года, и в начале следующего сезона ему потребуется время, чтобы прийти в себя, ведь чемпионат Европы отберет много сил, особенно, если сборная России выступит достойно и продвинется по турнирной сетке. Если же летом уйдет Азмун, то проблемы в атаке неизбежны, тем более Дриусси точно уходит, а Малком за два года так и не стал звездой. Начнет блистать в третьем сезоне?

Невыгодность расставания с Азмуном носит не только спортивный характер, но и финансовый: за год до окончания контракта Сердара не получится продать за огромные деньги. Выручка в размере 20 миллионов евро станет огромной удачей, но за эти деньги невозможно приобрести форварда сопоставимого класса из Европы, а на российских полях новый Азмун не замечен. Разве что рискнут сделать ставку на феерически выступающего за «Крылья Советов» Ивана Сергеева. Но где гарантии, что форвард с дикой статистикой в ФНЛ будет так же хорош на более высоком уровне?

Как ни крути, для «Зенита» в нынешней ситуации лучше всего уговорить Сердара Азмуна остаться и подсунуть ему новый контракт на улучшенных условиях. Иранца наверняка ждет соблазнительное в финансовом плане предложение, которое не сможет повторить ни один из европейских клубов. И вот она дилемма, с которой регулярно сталкиваются сильные российские игроки: сидеть дома и получать большие деньги или ломать себя, вырываться из зоны комфорта и ехать на чужбину по зову спортивных амбиций, соглашаясь ради них стать немного (или даже значительно) беднее. Что выберет Сердар?