«Спартак» интересуется полузащитником «Бенфики» Шикинью

Источник сообщает, что полузащитник «Бенфики» Шикинью попал в сферу интересов «Спартака».
Португальский клуб хочет расстаться с игроком, так как хавбек более не входит в планы тренерского штаба.
Москвичи готовы в ближайшее время сделать предложение по трансферу игрока. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 млн евро.
Напомним, что ранее Шикинью интересовался «Краснодар».
Понсе, Ларссона и Тиля брали явно не для футбола Кононова.
В итоге эта троица и не заиграла как нужно. А потом пришёл Тедеско, у которого и Понсе, и Ларссон встали как влитые. Зато Тиль оказался пятым колесом и уехал в аренду.
Смысл сейчас брать игроков, если непонятки с тренером?
Понсе, Ларссона и Тиля брали явно не для футбола Кононова.
В итоге эта троица и не заиграла как нужно. А потом пришёл Тедеско, у которого и Понсе, и Ларссон встали как влитые. Зато Тиль оказался пятым колесом и уехал в аренду.
Смысл сейчас брать игроков, если непонятки с тренером?