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«Спартак» интересуется полузащитником «Бенфики» Шикинью

29 апреля 2021, 12:00

Источник сообщает, что полузащитник «Бенфики» Шикинью попал в сферу интересов «Спартака».

Португальский клуб хочет расстаться с игроком, так как хавбек более не входит в планы тренерского штаба.

Москвичи готовы в ближайшее время сделать предложение по трансферу игрока. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 млн евро.

Напомним, что ранее Шикинью интересовался «Краснодар».

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Все комментарии
kyxy
kyxy
29 апреля в 18:45
Отлично у нас даже нового тренера нету, а игроков новых вагон
Брулин
Брулин ответ makkie (раскрыть)
29 апреля в 17:28
Это было-бы очень правильно,но вот верится в это с трудом
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
29 апреля в 13:52
Зачем брать тех, кто не тянет, если и брать лега, то ведущего, а тех кто не тянет у нас и своих хватает, но они хотя бы свои и можно сделать так чтобы они тянули, а гастрольные не будут стараться
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
29 апреля в 13:03
зачем он Спартаку? пора серьезные покупки совершать
spartach n1
spartach n1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
29 апреля в 12:58
    за
    за
    29 апреля в 12:31
    Весна! Утки вернулись.
    LOpp
    LOpp
    29 апреля в 12:22
    с этим Шикинью особо не по шикуешь))
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    29 апреля в 12:18, ред.
    Зачем интересоваться полузащитником? Когда есть Карасев на ВАР и Кукуян в поле, которые могут в легкую оставлять соперников в меньшинстве.
    makkie
    makkie
    29 апреля в 12:13
    Давайте вначале тренера Спартака дождёмся, а потом уже о трансферах будем думать.

    Понсе, Ларссона и Тиля брали явно не для футбола Кононова.
    В итоге эта троица и не заиграла как нужно. А потом пришёл Тедеско, у которого и Понсе, и Ларссон встали как влитые. Зато Тиль оказался пятым колесом и уехал в аренду.

    Смысл сейчас брать игроков, если непонятки с тренером?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    29 апреля в 12:12
    6 лямов не много для Спартака!
    STVA 1
    STVA 1
    29 апреля в 12:09
    Ну и зачем подбирать что не нужно другим...? Своя молодёжь не нужна так и будет.
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