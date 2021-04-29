«Спартак» интересуется полузащитником «Бенфики» Шикинью

1619686811

29 апреля 2021, 12:00

Источник сообщает, что полузащитник «Бенфики» Шикинью попал в сферу интересов «Спартака».

Португальский клуб хочет расстаться с игроком, так как хавбек более не входит в планы тренерского штаба.

Москвичи готовы в ближайшее время сделать предложение по трансферу игрока. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 млн евро.

Напомним, что ранее Шикинью интересовался «Краснодар».