Медведев: «Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, чем победа в нынешнем сезоне РПЛ отличается от предыдущих.
Потому что оно [чемпионство] третье, а не первое или второе. Если серьезно, то каждый год выигрывать всё сложнее. Каждая команда настраивается на чемпиона, выходит с желанием его обыграть. Есть такое явление — усталость от побед, но у настоящих профессионалов жажда побед остается всегда. Мы рады, что наша команда сохранила голод до побед и опять выиграла чемпионат. Я бы стал сейчас перечислять всех и каждого, все заслуживают похвалы.
Почему никто не может сместить «Зенит» в последние годы? Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах. У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил. Думаю, РФС рассмотрит тему лимита, потому что должен быть баланс.
Единственное с чем можно согласиться,что-да,наш чемп очень своеобразный...((
Единственное с чем можно согласиться,что-да,наш чемп очень своеобразный...((