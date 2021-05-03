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Медведев: «Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат»

03 мая 2021, 19:20

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, чем победа в нынешнем сезоне РПЛ отличается от предыдущих.

Потому что оно [чемпионство] третье, а не первое или второе. Если серьезно, то каждый год выигрывать всё сложнее. Каждая команда настраивается на чемпиона, выходит с желанием его обыграть. Есть такое явление — усталость от побед, но у настоящих профессионалов жажда побед остается всегда. Мы рады, что наша команда сохранила голод до побед и опять выиграла чемпионат. Я бы стал сейчас перечислять всех и каждого, все заслуживают похвалы.

Почему никто не может сместить «Зенит» в последние годы? Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах. У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил. Думаю, РФС рассмотрит тему лимита, потому что должен быть баланс.

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Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 20:21
Как он может быть плохим,если его возглавляет Митрофан МедвеДюков??? Враньё...
rubinovyi2
rubinovyi2
03 мая в 19:55
Ахаха,другой бы спорил,драться лез...)))
Единственное с чем можно согласиться,что-да,наш чемп очень своеобразный...((
Triem
Triem
03 мая в 19:37
Ну, кому как но РПЛ и с пивом не охота смотреть а в трезвости так вообще - изнасилование мозга.
cska1948
cska1948
03 мая в 19:25
А с чего бы Зениту жаловаться на наш чемпионат?
112910415
112910415
03 мая в 19:24
хороший, а футбольное руководство ещё лучше !
Shustriy
Shustriy
03 мая в 19:21
Плохой чемпионат для отживающих свой век команд с шестого места.
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