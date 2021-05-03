Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Заремы Салиховой в состав членов совета директоров московского клуба.

Она жена хозяина клуба. Я так понимаю, теперь это их общие деньги, и она хочет участвовать в их тратах совместно. Может, она хочет найти себя футбольным менеджером. Посмотреть каким-то новым взглядом на все эти вещи. Судя по перепискам, которые постоянно публикуются, она активно участвует в жизни и клуба, и наверное, ей это нравится. А вообще, совет директоров — это не всегда про футбол. Она же может работать с финансами и структурой. В этом плане я вообще не вижу проблем.