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Червиченко — о Салиховой: «Совет директоров — это не всегда про футбол»

03 мая 2021, 14:37

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Заремы Салиховой в состав членов совета директоров московского клуба.

Она жена хозяина клуба. Я так понимаю, теперь это их общие деньги, и она хочет участвовать в их тратах совместно. Может, она хочет найти себя футбольным менеджером. Посмотреть каким-то новым взглядом на все эти вещи. Судя по перепискам, которые постоянно публикуются, она активно участвует в жизни и клуба, и наверное, ей это нравится. А вообще, совет директоров — это не всегда про футбол. Она же может работать с финансами и структурой. В этом плане я вообще не вижу проблем.

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poodle
poodle
03 мая в 17:04
у него дочка примерно такого же возраста,тот ещё извращуга!
VAN ARM
VAN ARM
03 мая в 16:46
два коротких -один длинный ХРЮ))))))))))))
ABir
ABir
03 мая в 16:21
Как-то Червиченко очень осторожно про Зарему высказался. Похоже опасается, что за базар отвечать придётся
КЭТиК
КЭТиК
03 мая в 15:26
Там лишь бы нос сунуть.
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 14:57
Жена? Сожительница...
sv_1969
sv_1969
03 мая в 14:51
Первый раз наверное не нагадил
ermak6848
ermak6848
03 мая в 14:43
Семейный подряд - всегда улучшал качество семейного бизнеса.
Поживём - увидем, что будет дальше...
Ironigor
Ironigor
03 мая в 14:40, ред.
Ситуация складывается таким образом !!!
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