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Валуев: «„Зенит“ на голову выше всех остальных? Это свершившийся факт»

03 мая 2021, 14:50

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» на голову выше всех остальных? Это свершившийся факт.

«Зенит» покажет себя в еврокубках? Мы каждый год на это надеемся. Я люблю все, что связано с «Зенитом». Но почему наши команды на уровне еврокубков смотрятся, мягко говоря, невразумительно — я сказать не могу. Вроде бы и легионеров достаточно, но мне это сложно понять. Была критика в сторону Семака? Критика-критикой, а доказывать необходимо делом. Вы знаете, я за Сергея Богдановича очень рад. Наверняка, он знает всех критиков в лицо. Мне кажется, что он спокойно может пожать им руку.

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Klaus-S
Klaus-S
03 мая в 17:52
Коля как боксёр тоже смотрелся довольно невразумительно. Как он стал чемпионом мира, мне до сих пор непонятно. Какие то мутки Дона Кинга.
YVG
YVG
03 мая в 16:53
Зенит одаривают очками спартак и цска, а чего их не взять.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Федор Паршунин (раскрыть)
03 мая в 16:01
Холланд против Дзюбы в европе
ARMENIAN
ARMENIAN
03 мая в 15:56
он правда это всё сказал?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 мая в 15:23
С еврокубками надо дела налаживать, а то пока все выглядит примерно так:
Futurista
Futurista ответ Antikony (раскрыть)
03 мая в 15:14
Да не дай бог...
mihaluch
mihaluch
03 мая в 15:11
Салихову он просто может зажать но а потом пожать.
VAN ARM
VAN ARM
03 мая в 15:06
ну если только как и ты выше всех в боксе))) по росту соответственно ))) а по таланту и уму просто карлики))
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 15:03
Ответ на риторический вопрос,заданный в четвёртом предложении второго абзаца,дан в первом предложении первого абзаца...
Antikony
Antikony ответ Остапчук 67 (раскрыть)
03 мая в 15:00
А Россия что не Европа?
Остапчук 67
Остапчук 67
03 мая в 14:56
А в Европе?
ОПС
ОПС
03 мая в 14:52
У Зенита просто денег больше.
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