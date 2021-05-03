Валуев: «„Зенит“ на голову выше всех остальных? Это свершившийся факт»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита» в РПЛ .

«Зенит» на голову выше всех остальных? Это свершившийся факт.

«Зенит» покажет себя в еврокубках? Мы каждый год на это надеемся. Я люблю все, что связано с «Зенитом». Но почему наши команды на уровне еврокубков смотрятся, мягко говоря, невразумительно — я сказать не могу. Вроде бы и легионеров достаточно, но мне это сложно понять. Была критика в сторону Семака? Критика-критикой, а доказывать необходимо делом. Вы знаете, я за Сергея Богдановича очень рад. Наверняка, он знает всех критиков в лицо. Мне кажется, что он спокойно может пожать им руку.