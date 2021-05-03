Дзюба рассказал, почему надел костюм Дэдпула

Нападающий «Зенита» рассказал, почему решил надеть костюм Дэдпула на церемонию награждения РПЛ .

Я обожаю Дэдпула за его определенный юмор, черный юмор. Поэтому всё, что связано с Дэдпулом, я всегда любил, и дети мои тоже его обожают. Он забавный персонаж, такой безбашенный, можно сказать. Райан Рейнолдс — один из любимых актеров, он в классных комедиях играет, «Король вечеринок» чего только стоит. С большой симпатией к нему отношусь. Мне кажется, он идеальный Дэдпул. Поэтому, очевидный был выбор (смеется). Мне нравится Дэдпул!