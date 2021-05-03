ГлавнаяНовости

Дзюба рассказал, почему надел костюм Дэдпула

03 мая 2021, 14:13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему решил надеть костюм Дэдпула на церемонию награждения РПЛ.

Я обожаю Дэдпула за его определенный юмор, черный юмор. Поэтому всё, что связано с Дэдпулом, я всегда любил, и дети мои тоже его обожают. Он забавный персонаж, такой безбашенный, можно сказать. Райан Рейнолдс — один из любимых актеров, он в классных комедиях играет, «Король вечеринок» чего только стоит. С большой симпатией к нему отношусь. Мне кажется, он идеальный Дэдпул. Поэтому, очевидный был выбор (смеется). Мне нравится Дэдпул!

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Petergoff (раскрыть)
03 мая в 18:20
Вы же рядом с культурной столицей живёте,так воспитывайте малокультурного бывшего поросёнка!В Эрмитаж сводите,Русский музей,а откажется-в Кунсткамеру...и там оставьте!
Petergoff
Petergoff
03 мая в 17:29
Дзюба объяснил журналисту-костюм Дедпула, надо знать такие вещи. Вопрос-Почему, мы в России, должны знать каких то дедпулов??? В России знают зайца, волка, Матроскина, Шарика. При чём здесь какой то, навязанный нам Америкой дедпул???
Ganymed1
Ganymed1
03 мая в 17:05, ред.
костюм рукоблуда надо было одевать
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
03 мая в 16:11
Лучше бы костюм 62одемона из Догмы надел, больше подойдёт.
протон1
протон1
03 мая в 16:08
ну потому что подзюбить и играть успевает
ДСА
ДСА
03 мая в 15:27
Костюм дрочунам был бы более уместен.
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 14:56
Потому что скуден умом.И ничего более сложного и тонкого воспринять не в состоянии.Шекспира ему,что-ли читать??? 90 процентам футболистов,прописавшихся в бывшей культурной столице СССР,поход в Эрмитаж-невыносимое испытание,на которое они не рискнули.
pomor45
pomor45
03 мая в 14:49
Не надо Дедпула обижать - он руками не блудит.
STVA 1
STVA 1
03 мая в 14:48
Мдяяя)) Тут ребята все за меня сказали.... Да и сам он все сказал)))
Брулин
Брулин
03 мая в 14:39
Дзюба о костюме Дэдпула: «Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма. Был бы меч, я бы его порешал»Умственных отклонений не выявлено, просто дурак
beefs
beefs
03 мая в 14:37
деревяшка, такой и юмор...
David Young
David Young ответ волгодон 2 (раскрыть)
03 мая в 14:33
.
волгодон 2
волгодон 2
03 мая в 14:31
Подобрал для Артемия более подходящего супергероя
Futurista
Futurista ответ Али Самаркандский (раскрыть)
03 мая в 14:29
Вот этот образ бы вполне подошел...

Ironigor
Ironigor
03 мая в 14:23
Тяжёлое детство , деревянные игрушки !!!
Годы идут, а в детстве так и остался , Бедолага Дзюбишка !!!
Elliada
Elliada
03 мая в 14:21
Какой кумир, такой и человек
VAN ARM
VAN ARM
03 мая в 14:19
даже не удивил))) трудно от дерева ожидать понимания настоящих ценностей)))))))) и в быту и на поле понятия дубовые))))
Futurista
Futurista
03 мая в 14:16
Ты бы еще сыграл в этом костюме...хотя и без костюма смешной...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
03 мая в 14:15
Лучше бы в Аркадия Райкина переоделся_питерец
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100