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Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в социальных сетях

04 мая 2021, 15:25

По данным источника, президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе рабочего совещания клубов Премьер-Лиги обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову с просьбой быть уважительнее в социальных сетях по отношению к соперникам.

Также сообщается, что у ЦСКА вызвала недовольство утечка документа с обращением армейцев в комитет по этике. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что документ оказался в СМИ через «Спартак».

Напомним, что недавно «Спартак» и ЦСКА устроили перепалку в социальных сетях.

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Сп62
Сп62
05 мая в 09:40
Согласен с Прядкиным. Оскорбления никогда не добавляют командам уважения. Это касается и Спартака и ЦСКА. Уважение завоёвывают на поле.
mortid
mortid
04 мая в 20:55
    Байкал-38
    Байкал-38
    04 мая в 19:30
    Президент РПЛ Сергей Прядкин: "Не будьте свиньями".
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    04 мая в 18:59
    Этот Спартак способен замахнуться на повторение полуфинала кубка чемпионов
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    04 мая в 18:58
      Shustriy
      Shustriy
      04 мая в 18:27, ред.
      Прядкин обратился как-то неубедительно, еще бы, его сынок когда-то рулил в спартаке, обчистил его и сбежал.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      04 мая в 17:47, ред.
      Для начала в ЛЧ спартаку еще надо попасть. 1) Для начала надо занять второе место в РПЛ, а потом пройти квалификацию, а как спартак проходит квалификацию в Еврокубках все знают.
      BDA8181
      BDA8181
      04 мая в 17:09
      А я бы попросил товарища Прядкина покинуть своё место, так как этот сезон показал что никудышный руководитель и выдать волчий билет!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      04 мая в 17:08
      Поскольку непорядочность и склочность руководства Спартака - это медицинский факт, то в связи с этим у меня вопрос. Поскольку и Федотов, и Бобров и ЭСК установили, что не назначенный в ворота Уфы пенальти фактически лишил ЦСКА путевки в ЕК ( ЛК), а руководство ЦСКА молчит и не скандалит, то мой вопрос следующий. Если бы в такой же ситуации оказался Спартак и не назначенный в его пользу пенальти лишил бы их путевки в ЕК, то на какой день и час после этого Федун снял бы Спартак с РПЛ и как долго раздавались бы стоны, вопли, лились бы слезы и сопли ? Ответьте . любители футбола. Что выдумаете на этот счет по поводу "народной" команды ? Добавляет ли поведение руководства ( кляузы, жалоба, стоны) уважения к этой когда то уважаемой команде ? Заранее спасибо.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      04 мая в 16:48
      СпаМ в Европе !!
      Ждём продолжения Ливерпульского балета))))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ swed27 (раскрыть)
      04 мая в 16:28
      Спартак скоро колбасных приструнять в ЛЧ будет
      STVA 1
      STVA 1
      04 мая в 16:13
      Aris
      Aris
      04 мая в 15:53
      Невежество, корректность и этика никак не складываются...... Это не для наших игр....
      swed27
      swed27
      04 мая в 15:42
        Ironigor
        Ironigor
        04 мая в 15:31
        Ну наконец-то, хоть один нашёлся сделать замечания !!!
        beefs
        beefs
        04 мая в 15:31
        дети в детсаде также развлекаются...
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