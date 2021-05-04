Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в социальных сетях

1620131135

04 мая 2021, 15:25

По данным источника, президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе рабочего совещания клубов Премьер-Лиги обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову с просьбой быть уважительнее в социальных сетях по отношению к соперникам.

Также сообщается, что у ЦСКА вызвала недовольство утечка документа с обращением армейцев в комитет по этике. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что документ оказался в СМИ через «Спартак».