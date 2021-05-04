Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в социальных сетях

По данным источника, президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе рабочего совещания клубов Премьер-Лиги обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову с просьбой быть уважительнее в социальных сетях по отношению к соперникам.
Также сообщается, что у ЦСКА вызвала недовольство утечка документа с обращением армейцев в комитет по этике. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что документ оказался в СМИ через «Спартак».
Напомним, что недавно «Спартак» и ЦСКА устроили перепалку в социальных сетях.
Ждём продолжения Ливерпульского балета))))
Ждём продолжения Ливерпульского балета))))