Диаш: «Кто бы ни достался „Сити“, это будет отличный финал»

Защитник «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Я очень рад. Команда проявила терпение в сегодняшнем матче. Мы должны были качественно обороняться, и нам удалось справиться с атаками соперника и заслуженно победить. Быть в финале [Лиги чемпионов] — это прекрасное чувство.

Наша команда хорошо сбалансирована. Мы хорошо обороняемся, независимо от того, нахожусь на поле я или кто-либо ещё. А на другом конце поля у нас есть игроки, которые могут огорчить соперника. Здорово, что Рияд забил эти голы.

Конечно, я буду смотреть игру «Челси» и «Реала». С кем мы бы ни сыграли, это будет хороший финал. Мы знаем, что обладаем качеством. Я уверен, что финал будет отличным.