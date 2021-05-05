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Диаш: «Кто бы ни достался „Сити“, это будет отличный финал»

05 мая 2021, 05:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Я очень рад. Команда проявила терпение в сегодняшнем матче. Мы должны были качественно обороняться, и нам удалось справиться с атаками соперника и заслуженно победить. Быть в финале [Лиги чемпионов] — это прекрасное чувство.

Наша команда хорошо сбалансирована. Мы хорошо обороняемся, независимо от того, нахожусь на поле я или кто-либо ещё. А на другом конце поля у нас есть игроки, которые могут огорчить соперника. Здорово, что Рияд забил эти голы.

Конечно, я буду смотреть игру «Челси» и «Реала». С кем мы бы ни сыграли, это будет хороший финал. Мы знаем, что обладаем качеством. Я уверен, что финал будет отличным.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
05 мая в 08:07
Скорее всего финал будет британским.
swed27
swed27
05 мая в 06:57
Финал ЛЧ всегда интересен, потому что играется в один матч. Здесь цена ошибки высока как нигде. Если финал будет чисто английским, то можно рассчитывать на голевую фиерию. Реал будет играть от обороны и если пройдет Челси то в финале сыграет в таком же стиле
Остапчук 67
Остапчук 67
05 мая в 05:25
Славная будет битва.
ДАША Д
ДАША Д
05 мая в 05:24
Шансы в финале будут равны.
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