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Маркиньос: «ПСЖ старался делать всё возможное. Второй гол убил нас»

05 мая 2021, 03:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы старались делать всё возможное. Мы хорошо начали эту встречу и очень высоко прессинговали соперника, но всё сводилось к мелочам. Оборона «Сити» была прочной. Они здорово защищались и забили гол, что усложнило нашу задачу. Во втором тайме мы пытались продолжать атаковать, но пропустили второй мяч, который убил нас.

Мы должны думать о том, что нам необходимо улучшить. Сегодня на поле были две команды с разными стратегиями. «Сити» — команда, которая очень хорошо держит мяч. Мы старались действовать агрессивно, чтобы не давать им спокойно перепасовываться, но всё решили детали, как это часто бывает в больших матчах.

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beefs
beefs
05 мая в 04:27
Что поделаешь, сити сегодня сильнее...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
05 мая в 04:22
0 ударов в створ, да уж....
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