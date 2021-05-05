Маркиньос: «ПСЖ старался делать всё возможное. Второй гол убил нас»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы старались делать всё возможное. Мы хорошо начали эту встречу и очень высоко прессинговали соперника, но всё сводилось к мелочам. Оборона «Сити» была прочной. Они здорово защищались и забили гол, что усложнило нашу задачу. Во втором тайме мы пытались продолжать атаковать, но пропустили второй мяч, который убил нас.

Мы должны думать о том, что нам необходимо улучшить. Сегодня на поле были две команды с разными стратегиями. «Сити» — команда, которая очень хорошо держит мяч. Мы старались действовать агрессивно, чтобы не давать им спокойно перепасовываться, но всё решили детали, как это часто бывает в больших матчах.