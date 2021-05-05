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Почеттино: «Отсутствие Мбаппе не может быть оправданием для ПСЖ»

05 мая 2021, 02:34
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы сыграли в тот футбол, который планировали. Мы очень хорошо начали, создавали моменты и доминировали над «Манчестер Сити». Это нелегко. Не многие могут доминировать над такой командой, как «Манчестер Сити».

Иногда в футболе вам необходима толика удачи в определённых периодах игры. Соперники были хладнокровны. Они забили с помощью длинной передачи, в ситуации, когда мы высоко их прессинговали.

Я должен поздравить «Манчестер Сити», потому что они проводят потрясающий сезон. После 6-7 сезонов работы в этом клубе у Пепа [Гвардиолы] всё здорово. В то же время мы испытываем гордость за наших игроков и команду.

Отсутствие Килиана Мбаппе не может быть оправданием. Мы команда. Конечно, нам не повезло в том, что он не смог помочь, но это не оправдание. Мы не можем использовать это в качестве оправдания, потому что команда хорошо выступила сегодня.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 мая в 09:19
оправданий нет, на "отлично" не сыграли
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ КЭТиК (раскрыть)
05 мая в 06:00
Неймар в тени Мбаппе
КЭТиК
КЭТиК
05 мая в 05:27
Неймар оказывается не лидер.
STVA 1
STVA 1
05 мая в 02:51
Не срослось однако
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