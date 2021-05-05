Почеттино: «Отсутствие Мбаппе не может быть оправданием для ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы сыграли в тот футбол, который планировали. Мы очень хорошо начали, создавали моменты и доминировали над «Манчестер Сити». Это нелегко. Не многие могут доминировать над такой командой, как «Манчестер Сити».

Иногда в футболе вам необходима толика удачи в определённых периодах игры. Соперники были хладнокровны. Они забили с помощью длинной передачи, в ситуации, когда мы высоко их прессинговали.

Я должен поздравить «Манчестер Сити», потому что они проводят потрясающий сезон. После 6-7 сезонов работы в этом клубе у Пепа [Гвардиолы] всё здорово. В то же время мы испытываем гордость за наших игроков и команду.

Отсутствие Килиана Мбаппе не может быть оправданием. Мы команда. Конечно, нам не повезло в том, что он не смог помочь, но это не оправдание. Мы не можем использовать это в качестве оправдания, потому что команда хорошо выступила сегодня.