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Верратти: «Однажды мы выиграем Лигу чемпионов»

05 мая 2021, 04:45
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы верили в успех до удаления [Ди Марии]. Мы создали множество моментов. Мы играли намного лучше соперника, но затем пропустили гол после первого же созданного ими момента, как в первом матче. Но так бывает, когда вы играете против больших команд.

Мы бились до конца. Мы перепробовали всё и после игры можем смотреть друг другу в глаза. Вот уже второй год подряд мы доходим минимум до полуфинала. Это хорошая серия. Я не знаю, что сказать: мы хотели выйти в финал, но не смогли.

Когда вы играете с сильными соперниками, невозможно спокойно атаковать все 90 минут. Нужно с этим смириться. Сегодня мы показали характер. Не думаю, что у «Сити» был хоть один удар в первом тайме, не считая забитого мяча.

Мы должны верить [в победу в Лиге чемпионов], потому что однажды это с нами случится.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
05 мая в 19:14
"Играли намного лучше соперника", возможно мы с Вератти говорим о разных играх
Garrincha58
Garrincha58
05 мая в 10:22
ПСЖ скоро скатится до середнячка в Лиге 1 какая на хр...н ЛЧ ?
Мessi 10
Мessi 10
05 мая в 10:09
Он с луны свалился?
Где они играли НАМНОГО лучше Ман. Сити? Все мало-мальски созданные моменты были заблокированы защитниками.
В этом матче именно МС был намного лучше ПСЖ, более мастеровитым, более хладнокровным и заслуженно вышли в финал.
Incredulous
Incredulous
05 мая в 07:39
Он вообще про эту игру говорит, или про какую-то другую? Что это за множество созданных моментов, без единого удара в створ ворот соперника. Вы мячом владели приимуществеено на своей половине или в центре поля, не зная как выйти из под прессинга. А ваш Неймар в очередной раз показал свою полную бесполезность для команды.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Loko best (раскрыть)
05 мая в 07:04
Такое бывает))))
Он точно про другой матч говорит,)))
ДСА
ДСА
05 мая в 06:27
Все время в недалеко останавливаются.
Loko best
Loko best
05 мая в 05:51
Вератти в каком-то другом матче по ходу играл,какие на фик множество моментов они создали,какие на фик играли на много лучше???Удар Маркиньоса головой в перекладину,забей он гол,его скорее всего отменили бы из-за нарушения с его стороны.Больше ПСЖ вообще ничего не создал.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
05 мая в 05:21
Тебе не дождаться этого.
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