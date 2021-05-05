Верратти: «Однажды мы выиграем Лигу чемпионов»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы верили в успех до удаления [Ди Марии]. Мы создали множество моментов. Мы играли намного лучше соперника, но затем пропустили гол после первого же созданного ими момента, как в первом матче. Но так бывает, когда вы играете против больших команд.

Мы бились до конца. Мы перепробовали всё и после игры можем смотреть друг другу в глаза. Вот уже второй год подряд мы доходим минимум до полуфинала. Это хорошая серия. Я не знаю, что сказать: мы хотели выйти в финал, но не смогли.

Когда вы играете с сильными соперниками, невозможно спокойно атаковать все 90 минут. Нужно с этим смириться. Сегодня мы показали характер. Не думаю, что у «Сити» был хоть один удар в первом тайме, не считая забитого мяча.

Мы должны верить [в победу в Лиге чемпионов], потому что однажды это с нами случится.