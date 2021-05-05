Гвардиола: «4:1 с ПСЖ, выбившим „Барсу“ и „Баварию“, многое значит для нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в финал турнира.

Эта победа для всех нас и клуба. Я невероятно горд. В первую очередь, мои мысли с футболистами, которые не сыграли сегодня. Они все заслуживали играть, и каждый из них внёс свой вклад. Теперь пришло время порадоваться результату. Мы должны выиграть чемпионат, и у нас есть 2-3 недели на подготовку к финалу ЛЧ .

ПСЖ насытил центр поля игроками, и в первом тайме нам было очень трудно высоко прессинговать их, мы внесли коррективы в перерыве. Во втором тайме мы стали лучше возвращать себе мяч и показывали намного более качественную игру. Общий счёт 4:1 с командой, выбившей «Барселону» и «Баварию», многое значит для нас.

Они каждый год становятся чемпионами. Это команда, которая создавалась, чтобы побеждать, они бились до конца. Это серьёзнейшая команда, но мы были очень спокойны. Мы сражались вместе и вышли в финал Лиги чемпионов — это очень приятные слова.

«Манчестер Юнайтед» завоевал этот титул благодаря промаху Джона Терри, а также в матче с «Баварией» на последней минуте. «Реал» взял его на 93-й минуте игры с «Атлетико». Это очень сложный турнир, и где-то на него оказывают влияние звёзды на небе.