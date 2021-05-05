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Уокер: «В этом сезоне „Сити“ прекрасно удаётся играть на ноль»

05 мая 2021, 04:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в финал турнира.

Это то, о чём ты мечтаешь, будучи пареньком из Шеффилда.

Когда вы играете против футболистов топ-класса, нужно проявить смекалку. Джон [Стоунз], Рубен [Диаш] и Алекс [Зинченко] внесли большой вклад, блокируя удары соперника. Учитывая талант их игроков, мы здорово справились со своей задачей.

Это командная работа. Мы все празднуем голы, для нас, защитников, — это означает игру на ноль. Мы прекрасно справляемся с этим в нынешнем сезоне. Для меня заблокировать удар — всё равно что забить гол.

Важно играть в свой футбол. В больших матчах возникает нервозность. Мы должны это контролировать.

Вспомним «Энфилд», где мы упустили путёвку в следующий раунд уже в первом круге. В следующем году мы проиграли в гостях «Тоттенхэму», прежде чем пытались догнать их тут. В прошлом году всё было иначе, и решалось в одном поединке — настоящая кубковая игра [с «Лионом» (1:3)]. Одержать, наконец, победу на выезде и затем выиграть здесь — это огромная заслуга команды.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
05 мая в 19:17
Алекс красава!
boom4321
boom4321
05 мая в 10:58
Был удивлён увидев Стоунза в стартовом составе, который привёз нелепые голы в игре с Лидсом и Челси, но в этот раз ему не дали спокойно косячить, вот ещё одна большая ваша заслуга. Отличные 2 матча отыграли оборонцы, просто шикарно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 мая в 05:24
Хорошая была победа.
swed27
swed27
05 мая в 04:45
Сити лучший в этом сезоне по сухарям
1bear
1bear
05 мая в 04:34
в финале ЛЧ на 0 получится сыграть только в основное время (МС-Челси 0-0)
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