Уокер: «В этом сезоне „Сити“ прекрасно удаётся играть на ноль»

Защитник «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в финал турнира.

Это то, о чём ты мечтаешь, будучи пареньком из Шеффилда.

Когда вы играете против футболистов топ-класса, нужно проявить смекалку. Джон [Стоунз], Рубен [Диаш] и Алекс [Зинченко] внесли большой вклад, блокируя удары соперника. Учитывая талант их игроков, мы здорово справились со своей задачей.

Это командная работа. Мы все празднуем голы, для нас, защитников, — это означает игру на ноль. Мы прекрасно справляемся с этим в нынешнем сезоне. Для меня заблокировать удар — всё равно что забить гол.

Важно играть в свой футбол. В больших матчах возникает нервозность. Мы должны это контролировать.

Вспомним «Энфилд», где мы упустили путёвку в следующий раунд уже в первом круге. В следующем году мы проиграли в гостях «Тоттенхэму», прежде чем пытались догнать их тут. В прошлом году всё было иначе, и решалось в одном поединке — настоящая кубковая игра [с «Лионом» (1:3)]. Одержать, наконец, победу на выезде и затем выиграть здесь — это огромная заслуга команды.