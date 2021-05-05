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Агент Депая провёл переговоры с «Барселоной»

05 мая 2021, 09:19

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону».

Каталонский клуб активно интересовался форвардом прошлым летом, однако трансфер так и не состоялся. Этим летом голландец станет свободным агентом, поэтому каталонский клуб сможет подписать игрока бесплатно.

Как сообщается, несколько недель назад агент Депая провёл переговоры с новым директором «Барселоны» Матеу Алемани. Нападающий будет готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в каталонский клуб. Стоит отметить, что в 2016 году агент Депая организовал трансфер голкипера Яспера Силлессена в «Барселону».

Ещё одним заинтересованным в услугах голландца клубом является «Ювентус», который также контактировал с футболистом в последние недели. Депай является одной из главных трансферных целей спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи.

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Все комментарии
BarcelonaMD
BarcelonaMD
06 мая в 15:27
Депай хороший такой игрок НО под вопросом ... будет ли заиграть ?!
galem72
galem72
05 мая в 10:33
Депай после крестов сильно сдал.
Ozabot
Ozabot
05 мая в 10:06
Хороший игрок, тем более, бесплатно.
Legend 6
Legend 6
05 мая в 09:33
Если хватит денег, подпишут и Агуэро и Депая)
VeniaminS
VeniaminS
05 мая в 09:24
Собрался в Барсу....
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