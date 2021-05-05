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Лоик Баде может продолжить карьеру в «Милане»

05 мая 2021, 09:25

По данным Estadio Deportivo, на защитника «Ланса» Лоика Баде претендует «Милан».

Однако утверждается, что итальянский клуб может столкнуться с серьезной конкуренцией, ранее на 21-летнего футболиста также претендовали «Лион», «Лидс», «Ренн» и «Боруссия» М.

Ранее также ходили слухи, что «Милан» присоединился к гонке за подписание нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.

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Ozabot
Ozabot
05 мая в 10:01
Звучит так, будто в следующем сезоне «Милан» собирается играть в три центральных защитника, копируя тактику Конте 3-5-2 или 3-5-1-1, пока Ибра уже наконец не уйдет на пенсию. Игра станет более атакующей, но и оборона должна соответствовать.
Значит, Тео и Калабрию придется превращать в крайних полузащитников. Что понятно: в нападении они играют гораздо лучше, чем в обороне, могут бегать 90 минут вдоль фланга без устали. Тогда как Кессье и Беннасер лучше справляются в поддержке защитников, но практически ничего не создают в нападении.
Будем смотреть.
ДАША Д
ДАША Д
05 мая в 09:32
Если только Милан не начнет зарплату занижать.
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