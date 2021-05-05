Лоик Баде может продолжить карьеру в «Милане»

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05 мая 2021, 09:25

По данным Estadio Deportivo, на защитника «Ланса» претендует «Милан».

Однако утверждается, что итальянский клуб может столкнуться с серьезной конкуренцией, ранее на 21-летнего футболиста также претендовали «Лион», «Лидс», «Ренн» и «Боруссия» М.

Ранее также ходили слухи, что «Милан» присоединился к гонке за подписание нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.