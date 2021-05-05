Лоик Баде может продолжить карьеру в «Милане»

По данным Estadio Deportivo, на защитника «Ланса» Лоика Баде претендует «Милан».
Однако утверждается, что итальянский клуб может столкнуться с серьезной конкуренцией, ранее на 21-летнего футболиста также претендовали «Лион», «Лидс», «Ренн» и «Боруссия» М.
Ранее также ходили слухи, что «Милан» присоединился к гонке за подписание нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.
Значит, Тео и Калабрию придется превращать в крайних полузащитников. Что понятно: в нападении они играют гораздо лучше, чем в обороне, могут бегать 90 минут вдоль фланга без устали. Тогда как Кессье и Беннасер лучше справляются в поддержке защитников, но практически ничего не создают в нападении.
Будем смотреть.
Значит, Тео и Калабрию придется превращать в крайних полузащитников. Что понятно: в нападении они играют гораздо лучше, чем в обороне, могут бегать 90 минут вдоль фланга без устали. Тогда как Кессье и Беннасер лучше справляются в поддержке защитников, но практически ничего не создают в нападении.
Будем смотреть.