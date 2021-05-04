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В «Челси» объявили, что будут допускать болельщиков на заседания правления

04 мая 2021, 21:29

«Челси» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о том, что начиная с 1 июля на заседаниях правления клуба будут присутствовать болельщики.

Футбольный клуб «Челси» объявляет, что с 1 июля на заседаниях правления клуба будут присутствовать болельщики. Три советника от болельщиков, отобранные в ходе выборов и отбора, будут присутствовать на заседаниях совета директоров, чтобы обеспечить учет общих настроений фанатов в процессе принятия решений клубом.

Теперь наш клуб проведёт консультации с фанатскими объединениями и несколькими неофициальными группами поддержки, чтобы обсудить предлагаемый нами процесс выбора трёх болельщиков.

Критерии для выдвижения кандидатур, а также окончательный выбор обеспечат, чтобы присутствие болельщиков было репрезентативным для нашей фанатской базы в целом и было всеобъемлющим и разнообразным. Новый выбор будет сделан перед началом каждого сезона.

Успешные кандидаты должны будут заключить соглашение о конфиденциальности, аналогичное по объему обязательствам по конфиденциальности члена совета директоров футбольного клуба «Челси». Это позволит клубу обсуждать и получать консультации по широкому кругу вопросов.

Советники от болельщиков не будут иметь никаких прав голоса и не будут участвовать в каких-либо встречах, касающихся игроков, персонала, академии и связанных с ними вопросов.

Советники от болельщиков будут присутствовать примерно на четырех встречах в год, а при необходимости и больше. Если они успешно завершат год, то будут иметь право выбрать зарегистрированную в Великобритании благотворительную организацию для получения взноса в размере 2500 фунтов стерлингов от клуба.

Недавно «Челси» столкнулся с протестами болельщиков из-за решения клуба участвовать в Суперлиге. Позднее клуб вышел из числа участников турнира.

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lobsterdam
lobsterdam
05 мая в 10:24, ред.
а потом галоши станут пропадать из прихожей и ...ть мимо унитаза! Это конец! Все - закрывай лавочку!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
05 мая в 00:17
Подходят к власти советов
nikoladolgov
nikoladolgov
04 мая в 23:47
Цирк с конями ....
Давайте уж сразу всех в Президенты назначпть !
dzvinka
dzvinka
04 мая в 23:09
старый трюк - приглашать руководителей профсоюзов на яхту к хозяину сахарных заводов)))
за
за
04 мая в 22:21
в хозяйский туалет их тоже пустят?
Шуnя771
Шуnя771
04 мая в 22:21
Их полномочия? Сидеть, слушать и молчать?!)
Союзник противников
Союзник противников ответ Elliada (раскрыть)
04 мая в 22:00
...харрасмент,БЛМ...
Союзник противников
Союзник противников
04 мая в 21:58
Подумаешь, один мелкий властитель Римской империи своего жеребца в парламент ввёл, а Арнольдыч- в совет директоров свою любовницу.
particular
particular
04 мая в 21:54
Бесправные молчуны с подпиской о неразглашении...
nikoladolgov
nikoladolgov
04 мая в 21:45
Похоже Абрамовичу пришел кирдык !
Сейчас пролетарии всех стран объеденяться и конфискуют у жиденка все наворованое в 90-х в России
drug01
drug01
04 мая в 21:38
Это очень круто
The Frei
The Frei
04 мая в 21:37
Я поехал, пацаны. Важные вопросы требуют моего личного вмешательства.
Elliada
Elliada
04 мая в 21:34
Толерантность, демократия, безумие
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