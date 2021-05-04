В «Челси» объявили, что будут допускать болельщиков на заседания правления

«Челси» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о том, что начиная с 1 июля на заседаниях правления клуба будут присутствовать болельщики.

Футбольный клуб «Челси» объявляет, что с 1 июля на заседаниях правления клуба будут присутствовать болельщики. Три советника от болельщиков, отобранные в ходе выборов и отбора, будут присутствовать на заседаниях совета директоров, чтобы обеспечить учет общих настроений фанатов в процессе принятия решений клубом.

Теперь наш клуб проведёт консультации с фанатскими объединениями и несколькими неофициальными группами поддержки, чтобы обсудить предлагаемый нами процесс выбора трёх болельщиков.

Критерии для выдвижения кандидатур, а также окончательный выбор обеспечат, чтобы присутствие болельщиков было репрезентативным для нашей фанатской базы в целом и было всеобъемлющим и разнообразным. Новый выбор будет сделан перед началом каждого сезона.

Успешные кандидаты должны будут заключить соглашение о конфиденциальности, аналогичное по объему обязательствам по конфиденциальности члена совета директоров футбольного клуба «Челси». Это позволит клубу обсуждать и получать консультации по широкому кругу вопросов.

Советники от болельщиков не будут иметь никаких прав голоса и не будут участвовать в каких-либо встречах, касающихся игроков, персонала, академии и связанных с ними вопросов.

Советники от болельщиков будут присутствовать примерно на четырех встречах в год, а при необходимости и больше. Если они успешно завершат год, то будут иметь право выбрать зарегистрированную в Великобритании благотворительную организацию для получения взноса в размере 2500 фунтов стерлингов от клуба.