Фонсека: «Обыграть МЮ 4:0 будет нелегко, но нет ничего невозможного»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека порассуждал о предстоящем ответном матче с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой МЮ со счетом 6:2.
Мы должны быть реалистами, очевидно, что выиграть со счетом 4:0 будет нелегко. Но в футболе я видел и испытал многое, нет ничего невозможного.
По сравнению с нами МЮ, безусловно, будет свежее, и, кроме того, у них есть преимущество после первого матча, что позволит им чувствовать себя в безопасности. Однако мы хотим победить и бороться до конца.
забить 3 штуки, а в конце ещё 1 !
забить 3 штуки, а в конце ещё 1 !