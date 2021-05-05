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Фонсека: «Обыграть МЮ 4:0 будет нелегко, но нет ничего невозможного»

05 мая 2021, 18:48
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека порассуждал о предстоящем ответном матче с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой МЮ со счетом 6:2.

Мы должны быть реалистами, очевидно, что выиграть со счетом 4:0 будет нелегко. Но в футболе я видел и испытал многое, нет ничего невозможного.

По сравнению с нами МЮ, безусловно, будет свежее, и, кроме того, у них есть преимущество после первого матча, что позволит им чувствовать себя в безопасности. Однако мы хотим победить и бороться до конца.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 мая в 06:58
да, это вполне возможно :
забить 3 штуки, а в конце ещё 1 !
ДАША Д
ДАША Д
05 мая в 19:19
Фантастикой попахивает.
STVA 1
STVA 1
05 мая в 19:05
С их обороной 4-0 не получится!)))
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