Фонсека: «Обыграть МЮ 4:0 будет нелегко, но нет ничего невозможного»

Главный тренер «Ромы» порассуждал о предстоящем ответном матче с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой МЮ со счетом 6:2.

Мы должны быть реалистами, очевидно, что выиграть со счетом 4:0 будет нелегко. Но в футболе я видел и испытал многое, нет ничего невозможного.