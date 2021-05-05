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Артета — о матче с «Вильярреалом»: «Для нас это очень важный момент сезона»

05 мая 2021, 18:39
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о предстоящем ответном матче против «Вильярреала» (1:2 — первая встреча) в 1/2 финала Лиги Европы.

По разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним [в клубе]. Я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят ее выиграть.

[Пьер-Эмерик Обамеянг] сыграл хорошо [в воскресном победном матче с «Ньюкаслом»]. Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни. Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него все нормально. Это всего десятый еврокубковый полуфинал «Арсенала», поэтому для нас это очень важный момент сезона.

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ZaZizu
ZaZizu
05 мая в 21:34
Ты главное Эктора поставь и Джаку в центр!
КЭТиК
КЭТиК
05 мая в 20:32
Без победы сезон полностью будет провален.
sv_1969
sv_1969
05 мая в 19:06
Думаю пушкари не пройдут желтых
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