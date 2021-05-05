Артета — о матче с «Вильярреалом»: «Для нас это очень важный момент сезона»

Главный тренер «Арсенала» поделился мыслями о предстоящем ответном матче против «Вильярреала» (1:2 — первая встреча) в 1/2 финала Лиги Европы.

По разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним [в клубе]. Я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят ее выиграть.

[Пьер-Эмерик Обамеянг] сыграл хорошо [в воскресном победном матче с «Ньюкаслом»]. Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни. Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него все нормально. Это всего десятый еврокубковый полуфинал «Арсенала», поэтому для нас это очень важный момент сезона.