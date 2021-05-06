Невин: «За эти 2 матча „Челси“ мог забить „Реалу“ 7-8 голов»

Экс-полузащитник «Челси» Пэт Невин прокомментировал победу своего бывшего клуба над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1, 2:0).

Это была блистательная и захватывающая игра. За эти два матча «Челси» мог забить 7 или 8 мячей. Это было чрезвычайно впечатляющее выступление «Челси», и скорость, с которой взрослеет команда, шокирует меня.

Если бы два месяца назад вы сказали мне, что «Челси» будет играть в финале Лиги чемпионов, я бы посмеялся над вами.