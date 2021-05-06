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Невин: «За эти 2 матча „Челси“ мог забить „Реалу“ 7-8 голов»

06 мая 2021, 07:48
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Экс-полузащитник «Челси» Пэт Невин прокомментировал победу своего бывшего клуба над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1, 2:0).

Это была блистательная и захватывающая игра. За эти два матча «Челси» мог забить 7 или 8 мячей. Это было чрезвычайно впечатляющее выступление «Челси», и скорость, с которой взрослеет команда, шокирует меня.

Если бы два месяца назад вы сказали мне, что «Челси» будет играть в финале Лиги чемпионов, я бы посмеялся над вами.

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Все комментарии
azkan
azkan
06 мая в 11:24
Честно говоря, когда завершились групповые и Челси попал на Атлетико, я точно также думал и мягко говоря сомневался что пройдем матрасов. Тогда они бушевали везде. А Челси Лэмпарда занимали 8 место в АПЛ. И первый матч во главе с Тухелем завершился в ничью. В это время даже думать не хотелось об ЛЧ.
Но Тухель, вывел Челси постепенно на пик формы и поменял тактику и результат на лицо.
Mason Mount
Mason Mount
06 мая в 11:21
Челси был сильнее. Реалу нужны перемены. Старики уже не тянут с таким интенсивными командами
112910415
112910415
06 мая в 11:21
не обязательно быть таким оптимистом
достаточно того, что есть
Бубнин
Бубнин
06 мая в 10:49
Азар до сих пор смеется.
Hamman
Hamman
06 мая в 10:16
Многочисленные травмы в следствии чего отсутствие качественной ротации, измотали основу. Реал вчера был просто медленнее. Уверен что даже что той формы что была у Реала в марте начале апреля хватило бы чтобы пройти такой Челси. Но это уже история.
Всё внимание на Ла Лигу теперь.
КЭТиК
КЭТиК
06 мая в 08:37
Тотальное превосходство Челси.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 08:25
Абрамович обещал премию!
shlomo
shlomo
06 мая в 07:59
Молодцы Челси....доказали все на поле
SHMEL
SHMEL
06 мая в 07:58
Конечно преувеличивает, но Челси по праву сильнейшего идет дальше. Реал был не достоин финала.
STVA 1
STVA 1
06 мая в 07:56
Но не забил
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