Миятович: «Сегодня у Зидана не получилось ничего»

Экс-игрок и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович прокомментировал поражение своей бывшей команды от «Челси» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Челси» превосходил «Реал» по всем параметрам: интенсивности, ритму, созданию моментов. Мы любим Зидана, он многое сделал, но сегодня у него не получилось ничего.
При таком стареющем составе, травмах, борьбе на трёх фронтах, Зидану памятник нужно ставить!!! При таком плотном графике Зидан умеет сплотить команду!!!
Некрасиво камни бросать!(((
При таком стареющем составе, травмах, борьбе на трёх фронтах, Зидану памятник нужно ставить!!! При таком плотном графике Зидан умеет сплотить команду!!!
Некрасиво камни бросать!(((
И это случилось, хотя оправданий для этого уйма !!!
И это случилось, хотя оправданий для этого уйма !!!