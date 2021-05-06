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Миятович: «Сегодня у Зидана не получилось ничего»

06 мая 2021, 07:20
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Экс-игрок и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович прокомментировал поражение своей бывшей команды от «Челси» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Челси» превосходил «Реал» по всем параметрам: интенсивности, ритму, созданию моментов. Мы любим Зидана, он многое сделал, но сегодня у него не получилось ничего.

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Все комментарии
xien_8686
xien_8686
06 мая в 14:28
"Челси" просто по игре разорвал сливок.Тухель красава без году неделя.выташил финал.
Бубнин
Бубнин
06 мая в 10:05
Староват француз. Скорость уже не та.
Vladimir808
Vladimir808
06 мая в 08:43
Да ужжж...(((((
При таком стареющем составе, травмах, борьбе на трёх фронтах, Зидану памятник нужно ставить!!! При таком плотном графике Зидан умеет сплотить команду!!!
Некрасиво камни бросать!(((
Ironigor
Ironigor
06 мая в 08:40
Бывает так в жизни, когда не получается ничего !?!
И это случилось, хотя оправданий для этого уйма !!!
Сварожич
Сварожич
06 мая в 08:15
Зидан Зиданом, а игроки то что....
sv_1969
sv_1969
06 мая в 07:58
Не полулось и такое бывает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 мая в 07:58
Не будем так огульно обвинять Зидана. Не хочу отсылок к одной Газпромовской команде, но с травмами в ковидный период с клубом пришлось неимоверно сложно - более пятидесяти за сезон. Можно просчитать количество сочетаний в защитной линии - наверное более десятка. Но несмотря на это, "Реал" не слился в одной восьмой, а прошел "Аталанту" и "Ливерпуль" и дошел до полуфинала и до сих пор борется за победу в Ла Лиге. А вчера кажется наступили проблемы с функционалом команды - "Челси" выглядел гораздо свежее и гораздо лучше двигался, "Реал" на фоне лондонцев выглядел крайне обессиленным.
ДСА
ДСА
06 мая в 07:34
Проигрывает всегда тренер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 07:27
К таким играм надо готовиться!
beefs
beefs
06 мая в 07:27
Челси с Тухелем это сила..
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