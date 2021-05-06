Миятович: «Сегодня у Зидана не получилось ничего»

Экс-игрок и спортивный директор «Реала» прокомментировал поражение своей бывшей команды от «Челси» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Челси» превосходил «Реал» по всем параметрам: интенсивности, ритму, созданию моментов. Мы любим Зидана, он многое сделал, но сегодня у него не получилось ничего.