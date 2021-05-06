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Оуэн: «Фоден и Маунт уже на одной ступени с Холандом и Мбаппе»

06 мая 2021, 06:27

Экс-нападающий «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высоко оценил своих соотечественников, полузащитников Фила Фодена («Манчестер Сити») и Мэйсона Маунта («Челси»).

Я считаю, что Фоден и Маунт — одни из лучших игроков мира прямо сейчас. Очень интересно наблюдать за их прогрессом. С нетерпением жду финала [Лиги чемпионов] и чемпионата Европы.

Я думаю, что они оба будут на вершине — они уже на одной ступени с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.

Фоден, несомненно, может стать одним из лучших игроков в истории английского футбола.

Ранее экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал Фодена лучшим молодым футболистом планеты.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
06 мая в 16:49
Рассмешил 😂😂😂
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ ZjzoRe (раскрыть)
06 мая в 12:32
Ну всё, по этой логике и Месси хуже Маунта и Фодена)
ZjzoRe
ZjzoRe ответ 112910415 (раскрыть)
06 мая в 10:48
Маунт и Фоден в финале ЛЧ, а где Мбаппе и Холланд?
Nazi
Nazi
06 мая в 10:08
Тупые англичане всегда переоценивали своих :) Приедете на Евро со своими поленьями и отгребете по полной.
112910415
112910415
06 мая в 09:41
пока это преувеличение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 08:27
Пока так себе игроки!
Ванечка
Ванечка
06 мая в 08:22
Посмотрим на них...пока выводы делать рано
Igo0rek
Igo0rek ответ Ruslik1982 (раскрыть)
06 мая в 07:57
Если у тебя футбольное мастерство определяется только голами, то тебе не стоит больше смотреть футбол.
Ruslik1982
Ruslik1982
06 мая в 06:55
ага, смешно, по 6 голов за сезон - это еще даже Заболотного не догнали
STVA 1
STVA 1
06 мая в 06:54
Они хороши, но не надо сравнивать... Пока
ДАША Д
ДАША Д
06 мая в 06:30
Это ещё нераскрученные бренды.
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