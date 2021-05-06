Оуэн: «Фоден и Маунт уже на одной ступени с Холандом и Мбаппе»

Экс-нападающий «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии высоко оценил своих соотечественников, полузащитников («Манчестер Сити») и («Челси»).

Я считаю, что Фоден и Маунт — одни из лучших игроков мира прямо сейчас. Очень интересно наблюдать за их прогрессом. С нетерпением жду финала [Лиги чемпионов] и чемпионата Европы.

Я думаю, что они оба будут на вершине — они уже на одной ступени с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.

Фоден, несомненно, может стать одним из лучших игроков в истории английского футбола.