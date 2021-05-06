Оуэн: «Фоден и Маунт уже на одной ступени с Холандом и Мбаппе»

Экс-нападающий «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высоко оценил своих соотечественников, полузащитников Фила Фодена («Манчестер Сити») и Мэйсона Маунта («Челси»).
Я считаю, что Фоден и Маунт — одни из лучших игроков мира прямо сейчас. Очень интересно наблюдать за их прогрессом. С нетерпением жду финала [Лиги чемпионов] и чемпионата Европы.
Я думаю, что они оба будут на вершине — они уже на одной ступени с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.
Фоден, несомненно, может стать одним из лучших игроков в истории английского футбола.
Ранее экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал Фодена лучшим молодым футболистом планеты.