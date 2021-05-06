«Барселона» рассматривает трёх игроков в качестве замены Бускетсу

В руководстве «Барселоны» считают, что полузащитник Серхио Бускетс в скором времени может покинуть клуб.
Как сообщается, «сине-гранатовые» составили шорт-лист из трёх футболистов, которые рассматриваются в качестве замены Бускетсу. Каталонский клуб будет выбирать между Мануэлем Локателли («Сассуоло»), Эдуардо Камавингой («Ренн») и Микелем Мерино («Реал Сосьедад»).
Напомним, что Бускетс занимает четвёртое место по числу проведённых матчей за «Барселону» за всю историю.
Боюсь пока что Барса будет вынуждена идти по пути Милана 2014-2017 с поисками свободных агентов и использованием "имени клуба" как элемента привлечения....
Боюсь пока что Барса будет вынуждена идти по пути Милана 2014-2017 с поисками свободных агентов и использованием "имени клуба" как элемента привлечения....