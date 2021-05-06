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«Барселона» рассматривает трёх игроков в качестве замены Бускетсу

06 мая 2021, 08:35

В руководстве «Барселоны» считают, что полузащитник Серхио Бускетс в скором времени может покинуть клуб.

Как сообщается, «сине-гранатовые» составили шорт-лист из трёх футболистов, которые рассматриваются в качестве замены Бускетсу. Каталонский клуб будет выбирать между Мануэлем Локателли («Сассуоло»), Эдуардо Камавингой («Ренн») и Микелем Мерино («Реал Сосьедад»).

Напомним, что Бускетс занимает четвёртое место по числу проведённых матчей за «Барселону» за всю историю.

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Ямайский Болт
Ямайский Болт
06 мая в 17:05
Адриан Рабьо
shlifen
shlifen
06 мая в 15:39
Боюсь что придётся Барселоне искать замену Бускетсу внутри системы клуба, ну либо же наигрывать Де Йонга но искать в пару к нему "хавбека-собаку" чтобы больше на отбор работал... Всё банально - у сине-гранатовых просто нет денег на трансферы, и даже если Месси согласится играть за половину текущей "ставки" у клуба всё равно огромные убытки.
Боюсь пока что Барса будет вынуждена идти по пути Милана 2014-2017 с поисками свободных агентов и использованием "имени клуба" как элемента привлечения....
Agamaga........
Agamaga........ ответ Мessi 10 (раскрыть)
06 мая в 14:46
И по росту подходит)
1_DEIVID
1_DEIVID
06 мая в 13:28
Камавинга разве опорник?
ziko1975
ziko1975
06 мая в 11:54
Канте берите, не прогадаете
Мessi 10
Мessi 10
06 мая в 11:11
Надо было брать пару лет назад Канте
Baggio R.
Baggio R.
06 мая в 10:12
Почему не Киммих?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 09:36
Мерине нужно расмотреть!
barcamilan
barcamilan
06 мая в 08:58
камавингу брать надо
КЭТиК
КЭТиК
06 мая в 08:36
Выбор точно есть и хороший.
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