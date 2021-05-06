«Барселона» рассматривает трёх игроков в качестве замены Бускетсу

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06 мая 2021, 08:35

В руководстве «Барселоны» считают, что полузащитник в скором времени может покинуть клуб.

Как сообщается, «сине-гранатовые» составили шорт-лист из трёх футболистов, которые рассматриваются в качестве замены Бускетсу. Каталонский клуб будет выбирать между («Сассуоло»), («Ренн») и («Реал Сосьедад»).

Напомним, что Бускетс занимает четвёртое место по числу проведённых матчей за «Барселону» за всю историю.