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«Барселона» может подписать Малена в случае срыва перехода Депая

08 мая 2021, 06:21

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален входит в шорт-лист «Барселоны».

Согласно источнику, 22-летний форвард является альтернативным вариантом «сине-гранатовых» в случае срыва трансфера нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был бы рад переходу Малена, с которым он работал в национальной команде. Однако проблемой может стать трансферная стоимость голландца (30 млн евро) и неуступчивость агента игрока Мино Райолы.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
08 мая в 09:55
Нужно сплавить Месси. И потом строить Команду! Правда Лапорта скорее всего не даст продать Месси, ЛЧ тогда не видать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 08:29
Хороший молодой игрок!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 мая в 08:28
Пока Месси в "Барселоне", клуб развиваться не будет.
Зачем кого-то самобытного подписывать, чтобы гном переделывал его под себя?
Раньше Хави и Иньеста конструировали игру, видели ее на несколько ходов вперед.
А Месси был наконечником копья - забивал голы или отдавал голевые передачи.
Теперь он решил возложить на себя функции организатора, но получается не очень.
Василий 50
Василий 50
08 мая в 08:14
Лучше бы "Барселона" отписалась от Месси.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 06:22
Барселоне надо избавиться от карлика а потом всё остальное.
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