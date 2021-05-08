«Барселона» может подписать Малена в случае срыва перехода Депая

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08 мая 2021, 06:21

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов входит в шорт-лист «Барселоны».

Согласно источнику, 22-летний форвард является альтернативным вариантом «сине-гранатовых» в случае срыва трансфера нападающего «Лиона» .

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был бы рад переходу Малена, с которым он работал в национальной команде. Однако проблемой может стать трансферная стоимость голландца (30 млн евро) и неуступчивость агента игрока Мино Райолы.