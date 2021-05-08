«Барселона» может подписать Малена в случае срыва перехода Депая

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален входит в шорт-лист «Барселоны».
Согласно источнику, 22-летний форвард является альтернативным вариантом «сине-гранатовых» в случае срыва трансфера нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был бы рад переходу Малена, с которым он работал в национальной команде. Однако проблемой может стать трансферная стоимость голландца (30 млн евро) и неуступчивость агента игрока Мино Райолы.
Зачем кого-то самобытного подписывать, чтобы гном переделывал его под себя?
Раньше Хави и Иньеста конструировали игру, видели ее на несколько ходов вперед.
А Месси был наконечником копья - забивал голы или отдавал голевые передачи.
Теперь он решил возложить на себя функции организатора, но получается не очень.
Зачем кого-то самобытного подписывать, чтобы гном переделывал его под себя?
Раньше Хави и Иньеста конструировали игру, видели ее на несколько ходов вперед.
А Месси был наконечником копья - забивал голы или отдавал голевые передачи.
Теперь он решил возложить на себя функции организатора, но получается не очень.