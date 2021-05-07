«Наполи» готов продать Кулибали летом за 50 млн евро

По данным La Gazzetta dello Sport, «Наполи» летом готов расстаться с защитником Калиду Кулибали.
Сообщается, что итальянский клуб готов продать футболиста за 50 млн евро.
Ранее интерес к защитнику проявляли «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Ливер вроде бы берёт Конате из Лейпцига, Сити купил Диаша (да и кроме него ЦЗ хватает), у Барселоны просто не будет столько денег (да и слухи опять скорее про игроков атаки, а не обороны) а для Юнайтед он вообще не факт что лучше тех что есть в обойме...
Видимо придётся Калиду играть до конца контракта в Наполи, а самому Наполи искать другие финансовые возможности преодолеть фин.кризис связанный с короной...
Ливер вроде бы берёт Конате из Лейпцига, Сити купил Диаша (да и кроме него ЦЗ хватает), у Барселоны просто не будет столько денег (да и слухи опять скорее про игроков атаки, а не обороны) а для Юнайтед он вообще не факт что лучше тех что есть в обойме...
Видимо придётся Калиду играть до конца контракта в Наполи, а самому Наполи искать другие финансовые возможности преодолеть фин.кризис связанный с короной...