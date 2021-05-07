ГлавнаяНовости

«Наполи» готов продать Кулибали летом за 50 млн евро

07 мая 2021, 14:21

По данным La Gazzetta dello Sport, «Наполи» летом готов расстаться с защитником Калиду Кулибали.

Сообщается, что итальянский клуб готов продать футболиста за 50 млн евро.

Ранее интерес к защитнику проявляли «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Все новости
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Вчера, 21:58 Комментарии13
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Вчера, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Вчера, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Вчера, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
16 мая Комментарии12
Слухи«Барселона» интересуется форвардом «Аталанты»
16 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
07 мая в 17:28
К Де Лаурентису можно применить поговорку "жадность фраера сгубила"...!
Прошлым летом заламывал цену вроде как от 80 до 120 млн...теперь простит 50...
Летом ему стукнет уже тридцатник...и остается год по контракту...а значит можно торговаться, либо ждать лето и забирать свободным агентом...поглядим что будет дальше с ним
dimagas2
dimagas2
07 мая в 16:27
Через год свободным агентом убежит.Пересидел канешна он в Наполи года 2-3.
Сейчас та же ситуация и с Савичем из Лацио.
shlifen
shlifen
07 мая в 15:49
Летом Кулибали уже 30, за последние пару сезонов Калиду немало сдал, так что если пару лет назад его и за 80 были желающие приобрести (но Де Лаурентис пожадничал и "в стиле Переса с Бэйлом" перехитрил сам себя), то теперь боюсь и за 40 лимонов очереди из желающих не будет...
Ливер вроде бы берёт Конате из Лейпцига, Сити купил Диаша (да и кроме него ЦЗ хватает), у Барселоны просто не будет столько денег (да и слухи опять скорее про игроков атаки, а не обороны) а для Юнайтед он вообще не факт что лучше тех что есть в обойме...
Видимо придётся Калиду играть до конца контракта в Наполи, а самому Наполи искать другие финансовые возможности преодолеть фин.кризис связанный с короной...
ДАША Д
ДАША Д
07 мая в 15:05
Вполне можно поторговаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 14:40
Налетай ,ценник вывешен...
Ironigor
Ironigor
07 мая в 14:22
За 50, очень сомневаюсь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100