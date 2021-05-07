«Наполи» вернулся к кандидатуре Влашича

«Наполи» продолжает претендовать на хавбека ЦСКА Николу Влашича, пишет Gazzetta dello Sport.
Утверждается, что неаполитанцы намерены вновь вступить в борьбу за игрока, если ближайшим летом расстанутся со своим полузащитником Фабианом Руисом.
Ранее слухи связывали Влашича с «Миланом».
Далеко ходить не будем. Лига Европы. Сезон 2020/2021. Статистика Влашича:
1 голевой пас,
4 удара в створ,
3 отбора,
8 фолов,
7 фолов на нём,
1 ЖК,
0 голов...
Не ахти статистика для матча, правда? Только штука в том, что описанные выше действия он совершил за...все пять игр, что играл на этом турнире. 447 минут на поле, а по действиям в сумме набирается как одна средненькая игра.
Топ-5, говорите? Зона ЛЧ, говорите? 30 миллионов мало, говорите?
Ну-ну...
Далеко ходить не будем. Лига Европы. Сезон 2020/2021. Статистика Влашича:
1 голевой пас,
4 удара в створ,
3 отбора,
8 фолов,
7 фолов на нём,
1 ЖК,
0 голов...
Не ахти статистика для матча, правда? Только штука в том, что описанные выше действия он совершил за...все пять игр, что играл на этом турнире. 447 минут на поле, а по действиям в сумме набирается как одна средненькая игра.
Топ-5, говорите? Зона ЛЧ, говорите? 30 миллионов мало, говорите?
Ну-ну...
ЦСКА середняк РПЛ , некуй там делать !
ЦСКА середняк РПЛ , некуй там делать !
Только из топ-5 зона ЛЧ.
Только из топ-5 зона ЛЧ.