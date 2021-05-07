ГлавнаяНовости

«Наполи» вернулся к кандидатуре Влашича

07 мая 2021, 19:08

«Наполи» продолжает претендовать на хавбека ЦСКА Николу Влашича, пишет Gazzetta dello Sport.

Утверждается, что неаполитанцы намерены вновь вступить в борьбу за игрока, если ближайшим летом расстанутся со своим полузащитником Фабианом Руисом.

Ранее слухи связывали Влашича с «Миланом».

Все новости
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Вчера, 21:58 Комментарии13
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Вчера, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Вчера, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Вчера, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
16 мая Комментарии12
Слухи«Барселона» интересуется форвардом «Аталанты»
16 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
07 мая в 21:26
В Наполи хорвату самое то , вполне может заиграть достойно с Мертенсом , Инсинье и Ко
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 мая в 21:06
Он пришел в Эвертон в 19 лет, а в таком возрасте в АПЛ очень редко кто в основу пробивается. Именно в ЦСКА Влашич стал основным игроком сб. Хорватии, между прочим вице- чемпиона мира. Я люблю точность и злопыхательством не занимаесь.
berda2003
berda2003
07 мая в 20:50
папа уже в милан его продал и купил много пиццы...
Сп62
Сп62
07 мая в 20:42
Влашича прямо рвут на куски. А что скажет папа Никола?
Рязань 062
Рязань 062
07 мая в 20:03
«Милан» вернулся к кандидатуре Влашича- так определитесь источники, и пишите что то одинаковое. смех один вызывают ваши предсказания
STVA 1
STVA 1
07 мая в 19:47
Прям очередь)))
drug01
drug01
07 мая в 19:43
Надо отдавать срочно пока в цене
Дима Логинов
Дима Логинов
07 мая в 19:41, ред.
Небольшое напоминание всем, кто говорит о низкой предложенной цене, будущем клубе хорвата в качестве участника ЛЧ и прочим любителям хвалебных отзывов.
Далеко ходить не будем. Лига Европы. Сезон 2020/2021. Статистика Влашича:

1 голевой пас,
4 удара в створ,
3 отбора,
8 фолов,
7 фолов на нём,
1 ЖК,
0 голов...

Не ахти статистика для матча, правда? Только штука в том, что описанные выше действия он совершил за...все пять игр, что играл на этом турнире. 447 минут на поле, а по действиям в сумме набирается как одна средненькая игра.

Топ-5, говорите? Зона ЛЧ, говорите? 30 миллионов мало, говорите?

Ну-ну...
КЭТиК
КЭТиК
07 мая в 19:41
Вот Милан со своими 20 млн. и отпал.
nikoladolgov
nikoladolgov
07 мая в 19:31
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 мая в 19:28
    Многие хотят Влашича, посмотрим, что выберет сам Влашич???
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    07 мая в 19:27
    Он уже был в топ-5 и сидел там на скамейке у середняка. Вы слишком переоцениваете Влашича. А если будут возражения, что тогда он был молод, а теперь заматерел, так РПЛ не то место, где игрок поднимается в классе. Как бы не получилось наоборот, и он уже не для скамейки Эвертона, а для неё же Брайтона или Шеффилда.
    SHMEL258
    SHMEL258
    07 мая в 19:25
    А я бы продал Влашича, если бы предложиле 30 и выше евролимонов. На эти деньги качественно усилиться, начиная с защиты.
    oFANATo
    oFANATo
    07 мая в 19:14
    А 30-ка млн. евро у Наполи за Влашича есть?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    07 мая в 19:09
    Пока рано. Надо подождать Евро. И ему клуб поприличнее нужен
    Только из топ-5 зона ЛЧ.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100