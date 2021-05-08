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Экс-хавбек «Ювентуса» Оливера завершил карьеру из-за проблем с сердцем

08 мая 2021, 11:59

Бывший игрок «Ювентуса» Рубен Оливера объявил, что уходит в отставку из-за нарушения сердечного ритма.

Я больше не буду играть в футбол, и это не совсем мое решение, так как три недели назад мне поставили диагноз — проблемы с сердцем.

Со страстью, которую я испытываю к футболу, я не хочу заканчивать карьеру таким образом. Вот почему я решил начать карьеру тренера.

38-летний Оливера большую часть карьеры провел в Италии, выступая за «Юве», «Лечче», «Сампдорию», «Брешию» и другие клубы.

Ранее появлялась информация, что нынешний капитан «Юве» может завершить карьеру.

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dadrail
dadrail
08 мая в 13:25
Печальный случай...здоровья!
drug01
drug01
08 мая в 12:04
Делаю здоровья
beefs
beefs
08 мая в 12:03
в таком возрасте уже уходят с футбола...
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