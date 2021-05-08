Экс-хавбек «Ювентуса» Оливера завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Бывший игрок «Ювентуса» объявил, что уходит в отставку из-за нарушения сердечного ритма.

Я больше не буду играть в футбол, и это не совсем мое решение, так как три недели назад мне поставили диагноз — проблемы с сердцем.

Со страстью, которую я испытываю к футболу, я не хочу заканчивать карьеру таким образом. Вот почему я решил начать карьеру тренера.