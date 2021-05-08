Экс-хавбек «Ювентуса» Оливера завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Бывший игрок «Ювентуса» Рубен Оливера объявил, что уходит в отставку из-за нарушения сердечного ритма.
Я больше не буду играть в футбол, и это не совсем мое решение, так как три недели назад мне поставили диагноз — проблемы с сердцем.
Со страстью, которую я испытываю к футболу, я не хочу заканчивать карьеру таким образом. Вот почему я решил начать карьеру тренера.
38-летний Оливера большую часть карьеры провел в Италии, выступая за «Юве», «Лечче», «Сампдорию», «Брешию» и другие клубы.
Ранее появлялась информация, что нынешний капитан «Юве» может завершить карьеру.