В Шотландии игрок из-за оскорблений завершил карьеру прямо в перерыве матча

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30 апреля 2021, 18:42

Во второй лиге Шотландии встретились «Стенхаусмьюир» и «Альбион Роверс» (0:1).

Нападающий ФК «Альбион Роверс» Дэвид Кокс был заменен в перерыве поединка. Оказавшись на скамейке, Дэвид подвергся издевкам со стороны запасных игроков соперника, которые выражали сомнения относительно его психического здоровья.

Футболист сразу же заявил, что завершает свою карьеру из-за такого отношения к себе. После этого форвард покинул стадион. Федерация футбола Шотландии уже начала расследование этого дела.

В декабре 2019 года футболист заявлял о желании совершить самоубийство.

Накануне тренера «Порту» дисквалифицировали на 21 день за оскорбление арбитра.