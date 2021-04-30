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В Шотландии игрок из-за оскорблений завершил карьеру прямо в перерыве матча

30 апреля 2021, 18:42

Во второй лиге Шотландии встретились «Стенхаусмьюир» и «Альбион Роверс» (0:1).

Нападающий ФК «Альбион Роверс» Дэвид Кокс был заменен в перерыве поединка. Оказавшись на скамейке, Дэвид подвергся издевкам со стороны запасных игроков соперника, которые выражали сомнения относительно его психического здоровья.

Футболист сразу же заявил, что завершает свою карьеру из-за такого отношения к себе. После этого форвард покинул стадион. Федерация футбола Шотландии уже начала расследование этого дела.

В декабре 2019 года футболист заявлял о желании совершить самоубийство.

Накануне тренера «Порту» дисквалифицировали на 21 день за оскорбление арбитра.

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Ozabot
Ozabot
30 апреля в 20:00
Это как надо сыграть, если даже скамеечники над тобой угорают? Ты же игрок основы — уже на голову выше этих неудачников.
vastudio
vastudio
30 апреля в 19:25
Пока он Кокс это будет продолжаться))
barcamilan
barcamilan
30 апреля в 19:11
слабый человек
Дима Логинов
Дима Логинов
30 апреля в 19:02
С его фамилией можно привлечь за пропаганду наркотиков, чтобы не выделывался.
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 18:58
Ну это только Склифасовский или Кащенко тебе в помощь !!!
ДСА
ДСА
30 апреля в 18:46
Ну и флаг ему в руки.
dimagas2
dimagas2
30 апреля в 18:46
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