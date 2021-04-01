«Зенит» из Иркутска прекратил свое существование

Иркутский «Зенит», выступающий в ПФЛ, прекратил свое существование в связи с отсутствием финансирования.
Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а черная дата. ФК «Зенит-Иркутск» прекратил свое существование.
Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области И. Кобзевым. Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ.
Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы. Еще одна команда на кладбище иркутского футбола.
Напомним, ранее клуб испытывал серьезные финансовые проблемы.
На его месте должен был быть я...
На его месте должен был быть я...
Надеюсь, это лишь начало.
Надеюсь, это лишь начало.
Минспорт и РФС к расстрелу !!!
Минспорт и РФС к расстрелу !!!