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«Зенит» из Иркутска прекратил свое существование

вчера, 16:23

Иркутский «Зенит», выступающий в ПФЛ, прекратил свое существование в связи с отсутствием финансирования.

Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а черная дата. ФК «Зенит-Иркутск» прекратил свое существование.

Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области И. Кобзевым. Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ.

Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы. Еще одна команда на кладбище иркутского футбола.

Напомним, ранее клуб испытывал серьезные финансовые проблемы.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 21:15, ред.
"Уфа" из Зенита еще держится...
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 20:59
Очень жаль что не тот
antant1
antant1
вчера в 20:15
Хоть иркутянин я, но вообще не интересовался этим клубом. Название отталкивало)
mortid
mortid
вчера в 20:11
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 19:18
    Первый пошёл)
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 18:45
    Немного классики:

    На его месте должен был быть я...

    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 18:20
    Интересно, что же могло пойти не так, когда команду из Иркутска отправили в группу "Запад" играть с командами из Питера-Москвы. Хм.....
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 17:53
      Ра Бо
      Ра Бо
      вчера в 17:43
      Нет ощущения, что не тот зенит прекратил существование?
      Надеюсь, это лишь начало.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 17:41
      Пи....ец! Как же так...Не спасли команду:( Я очень и очень расстроен.
      Tostao
      Tostao
      вчера в 17:31, ред.
      Вот так новость! Как хорошо начиналось - "Зенит" и как плохо закончилось - "иркутский"...
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 17:28
      Эх , сколько вас таких ещё будет.
      Минспорт и РФС к расстрелу !!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 17:00
        ДАША Д
        ДАША Д
        вчера в 16:52
        Денег нет, но вы держитесь.
        LOpp
        LOpp
        вчера в 16:40
        интересно, сколько таких иркутских Зенитов можно содержать на годовую зарплату Малкома?
        Baggio R.
        Baggio R.
        вчера в 16:39
          Djebrael
          Djebrael
          вчера в 16:39
          Вот и весь региональный футбол в истории одного клуба...
          emkpk8mcrshw
          emkpk8mcrshw
          вчера в 16:35
          А как насчёт Питерского?
          Ванечка
          Ванечка
          вчера в 16:24
          Вот и наступил "закат Зенита"....
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