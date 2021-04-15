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Неймар: «Буду играть в покер после завершения карьеры»

15 апреля 2021, 11:07

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что хочет стать профессиональным игроком в покер после завершения игровой карьеры.

Это правда. Мне очень нравится эта игра. После завершения карьеры я смогу участвовать в турнирах по всему миру. Сейчас это невозможно, поскольку у меня напряженный график тренировок и матчей.

Я играю в покер почти каждый день на компьютере.

Недавно бразилец ответил на вопрос о том, собирается ли он продлить контракт с французским клубом.

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vastudio
vastudio
15 апреля в 23:07
Спустит за год всё, что заработал))))
mphuZ
mphuZ
15 апреля в 18:14
Как и многие бразильцы потом станет банкротом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 15:02
Может картёжник с него получится хороший но всё равно как проиграет сразу заплачет.
dzvinka
dzvinka
15 апреля в 13:12
супер, будущее обещает быть интересным
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 11:46
БЫСТРЕЕ БЫ УЖЕ ЗАВЯЗАТЬ С ФУТБОЛОМ .
КАРТЫ ДЕНЬГИ 💰 ФЕСТИВАЛЬ !!!
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 11:44
Вот и промотает все что будет нажито непосильным трудом.
sv_1969
sv_1969
15 апреля в 11:42
В 21 попробуй)))
d_fincher
d_fincher
15 апреля в 11:41
Как бы мы ни смеялись, у Неймара талант невозможного масштаба. Он реально мог бы стать вторым Пеле. Но стал тусовщиком, инстаграм-борцом против асизма, любителем причесок и яхт.

Он мог быть лучшим в истории. Но даже ни разу не стал лучшим в мире. Просто офигеть сколько от характера и мотивации зависит.
beefs
beefs
15 апреля в 11:18
может быстро спустить свои сбережения...
sihafazatron
sihafazatron
15 апреля в 11:13
может актером станет?) это у него получается)
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