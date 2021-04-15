Неймар: «Буду играть в покер после завершения карьеры»

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что хочет стать профессиональным игроком в покер после завершения игровой карьеры.
Это правда. Мне очень нравится эта игра. После завершения карьеры я смогу участвовать в турнирах по всему миру. Сейчас это невозможно, поскольку у меня напряженный график тренировок и матчей.
Я играю в покер почти каждый день на компьютере.
Недавно бразилец ответил на вопрос о том, собирается ли он продлить контракт с французским клубом.
КАРТЫ ДЕНЬГИ 💰 ФЕСТИВАЛЬ !!!
КАРТЫ ДЕНЬГИ 💰 ФЕСТИВАЛЬ !!!