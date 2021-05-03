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Месси организовал обед для игроков «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»

03 мая 2021, 21:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил сплотить команду перед матчем 35-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

Как сообщается, сегодня капитан каталонского клуба организовал у себя дома обед для всех футболистов первой команды «Барселоны». Таким образом, Месси хотел отпраздновать вчерашнюю победу над «Валенсией» (3:2) и поднять боевой дух партнёров по команде перед важной игрой с «Атлетико», которая состоится 8 мая.

Если «Барселона» обыграет «матрасников», то обойдёт их в турнирной таблице. В таком случае «сине-гранатовым» придётся ждать осечки «Реала», который встретится на выходных с «Севильей».

Месси организовал обед для игроков «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»

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Все комментарии
galem72
galem72
04 мая в 09:59
Обычные корпоративные фишки перед ответственным замесом, близким к золотому. За справедливое судейство и красивую игру!
112910415
112910415
04 мая в 08:24
хорошая попытка, может сработать !
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
04 мая в 07:46
осечки не будет
Dauletbek
Dauletbek
04 мая в 01:44
Думаю, даже 35 тур до конца ничего не решит. Что-то взаимно друг другу они потеряли очки. Потеря очков может случиться и в 36-37-38 турах
Project Pandora
Project Pandora ответ Maksat Karanov (раскрыть)
04 мая в 00:21
Человек, не высказывающий уважения, сам никогда уважаем не будет. Ты на сайте новенький, а уже нелицеприятно себя ведёшь.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ vastudio (раскрыть)
03 мая в 23:04
Ну так Мбаппе надо покупать, деньги нужны, придётся трещать губам)
Maksat Karanov
Maksat Karanov
03 мая в 23:00
Гадости пишите, прочтём, псы
Maksat Karanov
Maksat Karanov
03 мая в 22:59
Король
Project Pandora
Project Pandora
03 мая в 22:50
Дзюба, после победы нал Локо, устроил групповую мастурбацию, но никто не пришёл.
vastudio
vastudio ответ 25процентный клоун (раскрыть)
03 мая в 22:46
Губа не треснет у суперлиговских?)))
burlone
burlone
03 мая в 22:26
Обед за счёт коллег)
25процентный клоун
25процентный клоун
03 мая в 22:20
Барса сделает чемпионом Реал, который и ЛЧ заберет
Ironigor
Ironigor
03 мая в 22:18
Теперь все знают Барин шикует !!!)))
drug01
drug01
03 мая в 22:03
Это очень круто
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
03 мая в 21:36
Надеюсь подсыпал че-нить в еду-то? Чтобы бегать начали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 мая в 21:25
Отличный стимул для игроков!
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