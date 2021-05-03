Месси организовал обед для игроков «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»

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03 мая 2021, 21:23

Нападающий «Барселоны» решил сплотить команду перед матчем 35-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

Как сообщается, сегодня капитан каталонского клуба организовал у себя дома обед для всех футболистов первой команды «Барселоны». Таким образом, Месси хотел отпраздновать вчерашнюю победу над «Валенсией» (3:2) и поднять боевой дух партнёров по команде перед важной игрой с «Атлетико», которая состоится 8 мая.

Если «Барселона» обыграет «матрасников», то обойдёт их в турнирной таблице. В таком случае «сине-гранатовым» придётся ждать осечки «Реала», который встретится на выходных с «Севильей».