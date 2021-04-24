«Уотфорд» вернулся в АПЛ

«Уотфорд» обыграл «Миллуолл» в матче 44-го тура Чемпионшипа.
Эта победа позволила команде досрочно гарантировать себе выход в АПЛ. Ранее путёвку в высший дивизион завоевал «Норвич».
«Уотфорд» вылетел из АПЛ в Чемпионшип в прошлом сезоне.
«Уотфорд» обыграл «Миллуолл» в матче 44-го тура Чемпионшипа.
Эта победа позволила команде досрочно гарантировать себе выход в АПЛ. Ранее путёвку в высший дивизион завоевал «Норвич».
«Уотфорд» вылетел из АПЛ в Чемпионшип в прошлом сезоне.
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