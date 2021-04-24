«Уотфорд» вернулся в АПЛ

1619282653

24 апреля 2021, 19:44

«Уотфорд» обыграл «Миллуолл» в матче 44-го тура Чемпионшипа.

Эта победа позволила команде досрочно гарантировать себе выход в АПЛ . Ранее путёвку в высший дивизион завоевал «Норвич».