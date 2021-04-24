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«Уотфорд» вернулся в АПЛ

24 апреля 2021, 19:44
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд1 : 0Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)МиллуоллМатч завершен

«Уотфорд» обыграл «Миллуолл» в матче 44-го тура Чемпионшипа.

Эта победа позволила команде досрочно гарантировать себе выход в АПЛ. Ранее путёвку в высший дивизион завоевал «Норвич».

«Уотфорд» вылетел из АПЛ в Чемпионшип в прошлом сезоне.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 08:01
Быстренько управились с чемпионшипом.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 апреля в 07:06
Ждем возращение Борнмута тогда
DXTK
DXTK ответ rparamonov (раскрыть)
24 апреля в 21:51
может у лесников и была бы такая возможность попасть в АПЛ, если бы руководство клуба не уволили бы мартина о нила, очень хорошего специалиста.......... того самого который играл в эпоху клафа.

PS к форесту можно еще ипсвич и блэкберн добавить в эту компанию.......
Elliada
Elliada
24 апреля в 20:52
Вернулись на сезон
rparamonov
rparamonov ответ DXTK (раскрыть)
24 апреля в 20:34
Я Ноттингем жду. Суперклуб с историей.
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 20:31
Обновились, очистились, и вернулись.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
24 апреля в 20:06
клуб Элтона Джона
dzvinka
dzvinka
24 апреля в 20:05
думал они не смогут так быстро вернуться, Норвич был уверен что да, но Уотфорд... мне казалось Борнмут будут вторым по прямой путевке, но нет.
DXTK
DXTK
24 апреля в 20:03
как же надоели это уофторды и норвичи....лучше кого новенького увидеть .....обратно вылетят что одни что вторые.
Изгой
Изгой
24 апреля в 20:00
    mihaluch
    mihaluch
    24 апреля в 19:54
    Уотфорд вернулся после годичного отсутствия.
    beefs
    beefs
    24 апреля в 19:45
    с поздравлениями, так держать...
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