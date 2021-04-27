Чеферин и фанаты в плюсе, повстанцы страдают. Суперлига разделила футбольный мир на два лагеря

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вчера, 20:00

До матчей не дошло, но есть победители и проигравшие.

Отголоски неудавшейся попытки 12 клубов из Премьер-Лиги, Ла Лиги и Серии A создать Европейскую Суперлигу еще долго будут оказывать влияние на футбол. Владельцы части клубов-раскольников принесли беспрецедентные извинения, другие не собираются сворачивать с обозначенного пути и верят, что однажды смогут победить УЕФА . Так или иначе, первый раунд завершен техническим нокаутом, и сейчас самое время сосчитать лежащих на ринге и назвать тех, кто стоит, победоносно взбросив руки к небесам.

Победитель. Александер Чеферин

Президент УЕФА пережил кризис. Когда за 2 дня побеждаешь врагов, угрожающих твоей организации, твоей власти и всей структуре европейского футбола, на которой ты восседаешь, это выглядит как роскошная демонстрация силы. Александер Чеферин сейчас чувствует себя сильнее и могущественнее, чем до создания и распада Суперлиги.

Бывший адвокат по уголовным делам не раз держал речь перед присяжными в суде. На этот раз его присяжными были все фанаты и оказавшиеся за бортом Суперлиги европейские клубы. Чеферин жестко прошелся по повстанцам, назвал их «змеями», «нарциссами», «лжецами» и «предателями», четко попал в настроения толпы и обрек первую версию Суперлиги на абсолютный провал.

Проигравший. Флорентино Перес

Президент «Реала», который стал руководителем сепаратистской Суперлиги, никогда не стеснялся выражать противоречивые мнения вслух, Перес — бизнесмен до мозга кости, его миром правят деньги и большие деньги, чего он никогда не скрывал. Однако на прошлой неделе дон Флорентино вывел свою откровенность на такой уровень, что многим подумалось, что он потерял связь с великим клубом, который представляет, его фанатами и реальностью.

Попутно с рассуждениями о Суперлиге Перес говорил о поиске новых форматов футбола и укорачивании матчей, что вызвало неприкрытые насмешки. Президент «Реала» заставил усомниться в своей адекватности и своими словами нанес Суперлиге не меньший урон, чем Чеферин. Может быть, Флорентино смотрит в отдаленное будущее футбола, но прямо сейчас футбольный мир не принял его программу, а сам оратор показался раздражающим, смешным и нелепым.

Победители. Фанаты

Удивительно, что владельцы клубов Суперлиги были столь наивны, что не смогли оценить (или даже не приняли во внимание) реакцию своей аудитории. Болельщики больших клубов в последние годы и без того чувствовали себя ущемленными в правах, ведь поддержка любимой команды стала слишком дорогим удовольствием из-за цен на билеты, атрибутику и платных трансляций.

И на этом фоне владельцы их клубов принимают решение, которое не только рушит традиции и устои, но и предполагает бессовестное использование лояльности фанатов ради извлечения финансовой выгоды. Это не осталось без ответа. На прошлой неделе болельщики обрели голос, а их протесты, особенно в Англии, оказались настолько яростными, что их невозможно было проигнорировать. Теперь люди верят, что с их мнением считаются, если прокричать его погромче.

Проигравшие. Американские владельцы

У американских владельцев «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» и без того были непростые отношения с болельщиками своих клубов, а участие в проекте Суперлиги только усугубило ситуацию. Fenway Sports Group (FSG) справлялась лучше других, но теперь отношения с фанатами «красных» вернулись на нулевую отметку, несмотря на кажущиеся искренними извинения Джона Генри. Стэн Кронке в «Арсенале» и Глейзеры в МЮ никогда не были популярны среди фанатов, а теперь тлеющий конфликт рискует перерасти в полномасштабную войну.

Победитель. Немецкий футбол

В числе 12 клубов Суперлиги нашлось место представителям трех стран — Англии, Испании и Италии. Немецкие клубы тоже получили приглашения, но и «Бавария», и дортмундская «Боруссия» отказались участвовать в этой инициативе. Во многом мудрая сдержанность больших клубов Германии объясняется правилом «50+1», которое действует в немецком футболе.

То есть, как минимум, 50% и одна акция каждого клуба должна принадлежать болельщикам, что защищает клубы от владельцев-самодуров и гарантирует, что ситуацию контролируют те, ради кого и существует футбол. Немецкий футбол не поддался на соблазн и остался в стороне от Суперлиги, теперь и в Англии фанаты хотят внедрить аналогичную модель. Впрочем, сделать это сейчас не представляется возможным.

Проигравший. Эд Вудворд

Вудворд может оказаться первым из многих участников Суперлиги, кто потеряет работу. Об этом даже растрезвонили после выхода МЮ из повстанческого проекта, но потом выяснилось, что Эд покинет свой пост в конце сезона, и это якобы запланировано. Все эти годы Глейзеры считали Вудворда ключевой фигурой своего футбольного клуба, но теперь их пути расходятся. Называются противоречивые причины расставания: в одной версии на Эда повесили неудачный заход в Суперлигу, в другой он вообще изначально был против участия в этой авантюре. Так или иначе, фанаты МЮ надеются, что следующим руководителем их клуба (по крайней мере, спортивной его части) станет футбольный человек, а не инвестиционный банкир.

Победитель. Нассер Аль-Хелаифи

В прошлом у ПСЖ были проблемы с УЕФА : принадлежащий катарским владельцам клуб подвергался санкциям за нарушение финансового фейр-плей, хотя Аль-Хелаифи уже тогда был близок к высоким кабинетам УЕФА , поэтому наказания были легкими. Решение не присоединиться к Суперлиге определенно увеличивает влияние Аль-Хелаифи и ПСЖ в европейском футболе. Нассер возглавил Ассоциацию европейских клубов (занял кресло Андреа Аньелли), и мы не удивимся, если ПСЖ , оказавшемуся среди повстанцев («Реал», «Челси», «Ман Сити») на полуфинальной стадии Лиги чемпионов, будет сопутствовать большая удача.

Проигравший. Андреа Аньелли

О судьбе Аньелли был отдельный разговор, добавить к которому нечего. Президент «Ювентуса» потерял всех друзей и заставил себя ненавидеть, пожертвовал личной дружбой с Чеферином ради Суперлиги и испортил себе репутацию среди итальянских коллег, которых попутно подставил в истории с продажей телевизионных прав Серии A. Параллельно «Ювентус» проводит худший сезон за последние 10 лет и рискует не попасть в Лигу чемпионов, а влиятельные члены семьи точат зуб на Андреа.

Победители. «Остальные» 14 команд АПЛ

«Большая шестерка» АПЛ получила по заслугам от своих же фанатов, а долгосрочные последствия попытки сбежать в Суперлигу еще только предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что 14 других клубов Премьер-Лиги получили в свои руки власть и общий пул неприятелей, которых самое время подвергнуть остракизму. Считается, что «Единые 14» могут оказать серьезное влияние на будущее АПЛ и «Большой шестерки», если с умом воспользуются своим нынешним положением. Это тот редкий случай, когда у консолидированных «низов» есть шанс изменить баланс Премьер-Лиги в свою пользу.

Проигравший. Кубок Английской Лиги

Кубок Английской Лиги — первый трофей, который был разыгран после рождения и скоропостижной смерти Суперлиги. Символично, что в финальном матче сошлись клубы из числа повстанцев — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». «Горожане» в четвертый раз выиграли турнир, будущее которого выглядит мрачновато даже без Суперлиги. Не стоит забывать, что с 2024 года (а может быть, и раньше) в силу вступит новый формат Лиги чемпионов, который предполагает 10 матчей на групповой стадии вместо шести. Таким образом, участники ЛЧ получают 4 дополнительных игровых дня, разгрузить которые логичнее всего отказом от Кубка Лиги, где топ-клубы и сейчас часто выставляют оскорбительные составы.

Победитель. Лига чемпионов

Конечно, Лига чемпионов не идеальна, а новый формат только предстоит оценить, но для миллионов болельщиков этот турнир остается самым любимым, качественным и желанным в мировом футболе. Если бы Суперлига состоялась, Лиги чемпионов, какой мы ее знаем, не стало бы. А так она живее всех живых и продолжит нас радовать. Да вот хотя бы матчем «Реала» и «Челси», бунтовавших еще на прошлой неделе. Причем Флорентино Перес так и не отказался от курса на революцию. Сможет ли «Королевский клуб» на фоне таких гастролей президента выйти в финал?