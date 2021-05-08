Рамос и Варан пропустят матч против «Севильи»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос пропустит матч 35-го тура Примеры против «Севильи».
As сообщает, что 35-летний футболист вчера и сегодня не тренировался в общей группе мадридской команды, так как форсировал свое возвращение в состав в матче с «Челси» (0:2) в ЛЧ, не залечив травму колена.
Также против «Севильи» не сыграет Рафаэль Варан, получивший травму в игре с «Осасуной».
«Реал» сыграет с «Севильей» завтра, 9 мая. Начало игры – в 22:00 мск.
Ну и конечно просто необходимо покупать несколько скоростных и думающих игроков в атаку
Ну и конечно просто необходимо покупать несколько скоростных и думающих игроков в атаку