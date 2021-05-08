Рамос и Варан пропустят матч против «Севильи»

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08 мая 2021, 13:06

Защитник и капитан «Реала» пропустит матч 35-го тура Примеры против «Севильи».

As сообщает, что 35-летний футболист вчера и сегодня не тренировался в общей группе мадридской команды, так как форсировал свое возвращение в состав в матче с «Челси» (0:2) в ЛЧ , не залечив травму колена.

Также против «Севильи» не сыграет , получивший травму в игре с «Осасуной».

«Реал» сыграет с «Севильей» завтра, 9 мая. Начало игры – в 22:00 мск.