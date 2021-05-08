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Рамос и Варан пропустят матч против «Севильи»

08 мая 2021, 13:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос пропустит матч 35-го тура Примеры против «Севильи».

As сообщает, что 35-летний футболист вчера и сегодня не тренировался в общей группе мадридской команды, так как форсировал свое возвращение в состав в матче с «Челси» (0:2) в ЛЧ, не залечив травму колена.

Также против «Севильи» не сыграет Рафаэль Варан, получивший травму в игре с «Осасуной».

«Реал» сыграет с «Севильей» завтра, 9 мая. Начало игры – в 22:00 мск.

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Все комментарии
gen.v3trov
gen.v3trov
08 мая в 13:48
Да Реал в очень тяжелом положение, возможно, именно сегодня решается судьба чемпионства, а отсутсвие таких игроков, лидеров, капитанов, может быть плачевной для Реала, весь сезон королевский клуб мучают травмы, которые, по большому счету, и не дали выступить на своём уровне королевичам, а это говорит о том, что пересу пора не суперлигой занимается, а своей командой, нужно срочно омолаживать состав, причём во всех линиях, при всем уважении и к кросу, и к модричу, но игрокам далеко за 30, они не могут уже физически во всех матчах играть, как 5 лет назад, а подменить их некому, в результате, когда им нужен отдых, частенько происходят ненужные потери очков.
Ну и конечно просто необходимо покупать несколько скоростных и думающих игроков в атаку
Ironigor
Ironigor
08 мая в 13:15
У Севильи повышается шанс !!!
Mekail
Mekail
08 мая в 13:13
Посмотрим как сыграют без них..
Cat01
Cat01
08 мая в 13:09
Будем ждать результат
drug01
drug01
08 мая в 13:06
Жаль очень жаль
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 13:06
Это большая потеря...
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