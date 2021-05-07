Фати перенёс артроскопию колена в Португалии

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07 мая 2021, 00:40

Форвард «Барселоны» , как и ожидалось, перенес артроскопию левого колена – хирургическую манипуляцию с использованием артроскопа, осуществляемую в целях диагностики и/или лечения повреждений внутренней части сустава.

Футболист продолжит восстанавливаться после травмы. Напомним, что Фати не выходил на поле с ноября прошлого года. Футболист уже перенёс одну операцию на колене.