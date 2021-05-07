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Фати перенёс артроскопию колена в Португалии

07 мая 2021, 00:40

Форвард «Барселоны» Анссумане Фати, как и ожидалось, перенес артроскопию левого колена – хирургическую манипуляцию с использованием артроскопа, осуществляемую в целях диагностики и/или лечения повреждений внутренней части сустава.

Футболист продолжит восстанавливаться после травмы. Напомним, что Фати не выходил на поле с ноября прошлого года. Футболист уже перенёс одну операцию на колене.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
07 мая в 01:19
Теперь главное - это вернуться на поле, а раньше или позже - это не так важно. Главное вылечить колено до конца, чтоб не было потом рецидива. Парень молодой , будет у него еще время себя проявить на поле. Важно не торопить события, травма серьезная и спешка тут не нужна.
Здоровья парню . Болельщики с нетерпением ждут его на поле.
Всем здоровья.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 мая в 01:18
Здоровья ему хорошего!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 мая в 00:44
Главное что всё обошлось!
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