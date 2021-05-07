Фати перенёс артроскопию колена в Португалии

Форвард «Барселоны» Анссумане Фати, как и ожидалось, перенес артроскопию левого колена – хирургическую манипуляцию с использованием артроскопа, осуществляемую в целях диагностики и/или лечения повреждений внутренней части сустава.
Футболист продолжит восстанавливаться после травмы. Напомним, что Фати не выходил на поле с ноября прошлого года. Футболист уже перенёс одну операцию на колене.
Здоровья парню . Болельщики с нетерпением ждут его на поле.
Всем здоровья.
Здоровья парню . Болельщики с нетерпением ждут его на поле.
Всем здоровья.